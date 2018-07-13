Cennetlikler cennete girdiğinde Allah Teala artırmamı istediğiniz bir şey var mı diye sorar. Onlar, yüzümüzü ak ettin, bizi cennete koydun, azabından kurtardın demeye başlarlar.

Bunun üzerine Yüce Allah emreder, insanların önüne getirilen örtü kaldırılır. Cennet ehli Yüce Allah'ı görürler. Cennet ehline Allah'ı görmekten daha sevimli bir nimet verilmemiştir. (Müslim, İman, 297)

Yukarıdaki hadis şu ayete uygundur: 'O gün birtakım yüzler, Rablerine bakıp parlayacaktır.' (Kıyame, 23)

Yüce Rabbimiz, bizleri Allah'ı görenlerden eylesin. Bu nimetle nura gark olanlardan eylesin.