Allah ehli olanlar zikirden hiç uzak durmazlardı. Geceleri kendileriyle Rablerine ayırır, gündüzleri halkla haşır neşir olurlardı. Hak ile olurken, kalplerinde halkın derdi vardı. Halk ile olurken, kalplerinde Rabbin rızası vardı.

Bazen bütün bir geceyi namaza ayırın. Bazen bütün bir geceyi zikre... Bazen bütün bir geceyi duaya, bazen bütün bir geceyi ev halkına ayırın. Bazen sehere kadar Kur'an'la haşır neşir olun. Bazen günahlarınıza ve Rabbe olan hasretinize gözyaşına ayırın. Velhasıl ibadetin çeşitleriyle ruhlarınızı dinlendirin.