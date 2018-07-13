Allah'tan başka ilah yoktur.

Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur.

O'ndan başka ilah yoktur.

Ancak O, bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir.

Allah'tan başka ilah yoktur.

Gece ile gündüzü yaratan O'dur.

Allah'tan başka ilah yoktur.

Tektir, ortağı yoktur.

Tektir ve birdir.

Biz O'na hamd ü sena ederiz.

Allah'tan başka ilah yoktur.

Ancak O vardır.

Tektir, ortağı yoktur.

Tek bir Allah'tır.

Biz O'na ibadet ederiz.

Allah'tan başka ilah yoktur.

Allah tektir. Ortağı yoktur.

Allah'tan başka ilah yoktur.

Muhammed (s.a.v.) O'nun Resulüdür.

Hay ve Kayyum O'dur.

Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed'in (s.a.v.) Ali ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun.

Şahadet ederim ki, Sen hem Rabbimiz, hem de Halkımızsın.

Allah'ım!

Beni marifet eyle.

Ey Allah, Ey Allah, Ey Allah, Rahmetinle bana muamele et.

Zira sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.