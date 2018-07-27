Son dönemlerde dini hassasiyetleri yanlış yerlere kanalize eden oluşumları daha çok konuşur olduk. Bu konularda zaman zaman yazılar yazdım. Kendimce halisane uyarılarda bulundum. Doğru ve yanlışı birbirine karıştırmayalım, yanlış oluşumlar sizi dinden soğutmasın dedim. Ama olaylar gösteriyor ki problem devam ediyor.

Problemin en büyük sebebi; dini şahsi ikbal, güç ve amaç ve menfaat için kullanmaktır. Kimileri dini bu amaçlarla istismar ediyor. Kimileri de onların oluşturduğu bu kirli görüntüden kendince bir ikbal kotarmaya çalışıyor. Kısacası yağmurdan kaçarken doluya yakalanabiliriz. Dikkat etmek lazım.

Dinin iki temel kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in en doğru yorumu olan Hz. Resul'ün (s.a.v.) konuşmalarıdır. Bu iki temelle yola çıkan ve ama yol arabasına kaçak yakıt almayan her hareket istikamete varır. Yolda kalmaz, yoldan sapmaz. Yol kurallarına aykırı hareket etmedikçe.

Bu iş çok girift değil. Günlerce otel lobilerinde tartışılıp alınacak kararlarla çözülmeye de ihtiyacı yoktur. Belki yol bu da değil. İslam'ın hikmet dolu temel prensiplerini yaygınlaştırdığımızda, İslam'ın manevi önderlerinin temiz hayatlarına sağlam atıflar yaptığımızda, vahiy ve aklı harmanlaştırdığımızda, dünyayı ve olayları doğru okuduğumuzda, gençleri bilimsel faaliyetlere yönlendirip dinin; hoşgörü- rahmetsevgi ve affedicilik vasıflarını toplumda egemen kıldığımızda zaten yanlış cereyanların önünü kapatırız. Onlara akacak katılımları engelleriz.

Bu hususlarda konuşanların birçoğu -hepsi demiyorummaalesef dini bilgi, deneyim ve temellerden yoksun insanlardır.

Kimi durumdan vazife çıkarma niyetinde. Kimi elinde sağlam birikim olmadan, İslam dinini, tasavvufunu, mezheplerini batı âlemindeki eşdeşleriyle karşılaştırıp bir sonuca ulaşmaya çabalıyorlar ama üzülerek söyleyeyim ki muhatap oldukları hiçbir hareket hakkında bilgi sahibi değiller. Halkı tanımıyorlar. Yanlış çıkışlarla doğru bir sonuca varamayacaklarının farkında bile değiller.