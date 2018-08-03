İhtiyaç halinde, namaz kılan kişinin namazın içinde -kıyamda- eline aldığı Kur'an-ı Kerim'e bakıp namaz kılması caiz görülmüştür.

Diyelim ki bir kişi -nafile namaz kılıyor- namazda sureyi ezbere bilmiyor.

İşte bu kişinin daha fazla sevap kazanmak niyetiyle, nafile namazlarda eline aldığı mushaftan Kur'an okuyup namaz kılması uygun görülmüştür. Bu cevaz -olabilirlilik- sınırlıdır.

Ancak kişinin ezbere bildiği ayetlerle yetinmesi ve huzurlu bir namaz için ezberden okuması daha faziletli sayılmıştır.

Nafile namaz kılanın, Kur'an-ı Kerim'i yüksek bir yere koyarak veya eline alarak yüzünden okuyabilmesinin delili şudur:

Hz. Aişe Ramazan ayında namaz kıldığında (teravihi) mushafın yüzünden okurdu. (Abdurrezzak, Musannef, 2/420) Yine rivayete göre bir hizmetli (adı Zekvan) Hz. Aişe'ye imamlık yaptığında Mushaf'a -Kur'an'ın yüzüne bakarak- oradan okuyarak namaz kıldırmıştır. (Buhari, el cemaatu ve'l imametu, 26/659) Ancak şu uyarıyı da yapalım: Bu cevaz ihtiyaç haline aittir ve nafile namazlarda caiz görülmüştür. Farz namazlarda caiz değildir.