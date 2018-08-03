Cabir bin Abdillah diyor ki;

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: her gece öyle bir an var ki, o anda Yüce Allah'a dua edip dünya veya ahiretin hayırlarından bir şey isteyen kişinin duası o saate denk gelirse istediği mutlaka kabul olunur.

(Müslim, salatül misafirin, 757) Geceleyin nafile namazların ruku ve secdesini uzatmak ve orada Yüce Allah'tan istemek uygun olur.

Gecenin yarısı veya üçte ikisi geçtiği zaman Yüce Allah dünya semasına lütuf buyurup da sabah açılıncaya kadar; isteyen var mı verilsin? Dua eden var mı duası kabul olunsun! Bağışlanma dileyen var mı ona bağış verilsin, diye buyurur. (Müslim, Salatul Misafirin, 170)

Kişi hastaysa veya yaşlanmışsa, dilerse gece nafile namazlarını oturduğu yerden kılabilir.