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NİHAT HATİPOĞLU
03 Ağustos 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Her gecenin kabul saati var

Cabir bin Abdillah diyor ki;
Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: her gece öyle bir an var ki, o anda 'a dua edip dünya veya ahiretin hayırlarından bir şey isteyen kişinin duası o saate denk gelirse istediği mutlaka kabul olunur.
(Müslim, salatül misafirin, 757) Geceleyin nafile namazların ruku ve secdesini uzatmak ve orada Yüce Allah'tan istemek uygun olur.
Gecenin yarısı veya üçte ikisi geçtiği zaman Yüce Allah dünya semasına lütuf buyurup da sabah açılıncaya kadar; isteyen var mı verilsin? Dua eden var mı duası kabul olunsun! Bağışlanma dileyen var mı ona bağış verilsin, diye buyurur. (Müslim, Salatul Misafirin, 170)
Kişi hastaysa veya yaşlanmışsa, dilerse gece nafile namazlarını oturduğu yerden kılabilir.

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