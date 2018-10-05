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NİHAT HATİPOĞLU
05 Ekim 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Mevlana’ya atfen: Etme!

Dünyaya daldın, kendini kaptırdın, mizanı unuttun Etme!
Hak yedin, hukuku çiğnedin, mazlum ahı aldın Etme!
Başkasıyla uğraştın, nefsini unuttun, kendini görmedin Etme!
Gıybet ettin, haset ettin, boş konuştun, habire konuştun Etme!
Yalan ürettin, sonra sattın, sonra inandın Etme!
Ahireti yok sandın, sıratı unuttun, mizanı geçtin Etme!
Küfrettin, küfür yedin, iffet çiğnedin, iffetini kaybettin Etme!
Serseri mayın gibiydin, bir gün fırladın, kendini dağıttın Etme!
Bak ömrün fena buldu, aynalar sana küstü Etme!
Bugün komşunun salası okundu, seninki de sıraya yazıldı Etme!
Kabre gireceksin, soruya susacaksın, cevapsız kalacaksın Etme!
Kabirde sıkışacaksın, nefessiz kalacaksın, kaçamayacaksın Etme!
Fatihasız kalacaksın, ibadetsiz sayılacaksın Etme!
Dünyaya dönsem diyeceksin, kabul görmeyeceksin Etme!
Ezan duysam, namaz kılsam, bir dirilsem, tevbe etsem diyeceksin Etme!
Biliyorum bunca sözüm dinlemeyeceksin, ibret almayacaksın, bildiğin gibi yapacaksın, yoluna devam edeceksin. Mahşere perişan kalkacaksın, elinin- gözünün şahitliğine yanacaksın, her şeyi aleyhinde göreceksin ahirette sonsuz bir cezaya itileceksin Etme!

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