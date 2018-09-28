Sonbahardayız. Mevsim değişti. Soğuk günler bekliyor bizi. Dereceler eksiyi gösterecek. Kar ve yağmur, belki dolu inecek. Ağaçlardaki yapraklar sararacak. Bazı bölgelerde zemheri soğuklar dudakları çatlatacak. Kısacası o ılık ılık esen rüzgâr yerine şimşekler, yıldırımlar, boranlar göreceğiz. Üşüyeceğiz. Daha kalın, koruyucu elbiseler giyeceğiz. Üşüyen vücudumuzu ısıtmak için.

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