Yüce Allah şöyle buyurdu: "Ey iman edenler toptan barışa - esenlik ve huzura girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü şeytan, size apaçık düşmandır. (Bakara, 208) Bu ayette 'barış ve esenlik olarak terceme ettiğimiz kelime 'Silm' kelimesidir. Bu kelime; barış, esenlik, huzur, İslam gibi anlamlara gelir. Ayetin bir anlamı; Dünyanın tümünü barış ve esenliğe davettir.

Bir diğer anlamı ise; Müslümanların tümünü esası barış ve sevgi olan İslam'la kucaklaştırmaya ve İslam'da sevgi ve huzuru aramaya davettir. Yumuşak üslup dinin temel üslubudur.

Barış ve esenlik savaştan ve kaostan elbet iyidir. Zira kaos ve savaşta kulağınız karşıyı duymaz, karşıdaki ise sesinizi duymaz.

Ama barış ve esenlikte kimin ne istediği ortaya çıkar. Yüce Allah her şey de 'sulhun hayırlı' olduğunu söylüyor. (Nisa, 128)