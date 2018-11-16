Adı Abdullah bin Büsr. Efendimizi görmüş bahtiyarlardan biri. Vefat ettiğinde yaşı 100 civarındaydı. O peygamberimizle ilgili bir hatırasını şöyle anlatır:

Efendimiz bize misafirliğe gelmişti.

Yemekten sonra çıktığında ellerini başıma koydu ve şöyle buyurdu. Bu çocuk yüz sene yaşar. Hakikaten öyle yaşadı. (Siyer a'lam en Nübele, 3/431) Bir namaza hazırlanırken vefat etti.

Efendimizle ilgili şunu da aktarır:

"Resulullah'ı yaşlılığında gördüm.

Çenesinin üstünde dudaklarının altına yakın bölgede sakalında birkaç beyaz tüy vardı." Efendimize salat ve selam olsun.