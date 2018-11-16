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NİHAT HATİPOĞLU
16 Kasım 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Bu çocuk bir asır yaşayacak

Adı . Efendimizi görmüş bahtiyarlardan biri. Vefat ettiğinde yaşı 100 civarındaydı. O peygamberimizle ilgili bir hatırasını şöyle anlatır:
Efendimiz bize misafirliğe gelmişti.
Yemekten sonra çıktığında ellerini başıma koydu ve şöyle buyurdu. Bu çocuk yüz sene yaşar. Hakikaten öyle yaşadı. (Siyer a'lam en Nübele, 3/431) Bir namaza hazırlanırken vefat etti.
Efendimizle ilgili şunu da aktarır:
"Resulullah'ı yaşlılığında gördüm.
Çenesinin üstünde dudaklarının altına yakın bölgede sakalında birkaç beyaz tüy vardı." Efendimize salat ve selam olsun.

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