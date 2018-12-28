Kıskançlık yani haset kötü bir hastalıktır. Tedavi olmazsa kişiyi yiyip bitirir.

Sizde olmayan güzel bir özellik, bir nimet başkasında bulunuyor da onu kabul edemiyor ve çirkefleşiyorsan işte o hasettir.

Peygamberimiz (s.a.v.) "Haset -kıskançlık- ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi sahibini yer" bitirir buyuruyor.

Kur'an-ı Kerim de; haset ettiğinde hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmayı emrediyor.

İnsanların aleyhinde konuşan, çekiştiren, sürekli eleştiren, hiçbir şeyi beğenmeyen, niye onda var bende yok diyen insanları yakından tanıyın; iflah olmaz bir haset hastalığına tutulduğunu görürsünüz.

Bu tür insanlar bir imkân bulsalar, tenkit ettikleri, eleştirdikleri her şeyi kendileri bizzat yapıyorlar. Zaten eleştirdikleri hasletler onlarda olmadığı için haset ederler.