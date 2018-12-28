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NİHAT HATİPOĞLU
28 Aralık 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Haset bir hastalıktır

Kıskançlık yani haset kötü bir hastalıktır. Tedavi olmazsa kişiyi yiyip bitirir.
Sizde olmayan güzel bir özellik, bir nimet başkasında bulunuyor da onu kabul edemiyor ve çirkefleşiyorsan işte o hasettir.
Peygamberimiz (s.a.v.) "Haset -kıskançlık- ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi sahibini yer" bitirir buyuruyor.
Kur'an-ı Kerim de; haset ettiğinde hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmayı emrediyor.
İnsanların aleyhinde konuşan, çekiştiren, sürekli eleştiren, hiçbir şeyi beğenmeyen, niye onda var bende yok diyen insanları yakından tanıyın; iflah olmaz bir haset hastalığına tutulduğunu görürsünüz.
Bu tür insanlar bir imkân bulsalar, tenkit ettikleri, eleştirdikleri her şeyi kendileri bizzat yapıyorlar. Zaten eleştirdikleri hasletler onlarda olmadığı için haset ederler.

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