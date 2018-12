Bizim iman ettiğimiz hususlar şunlardır;

1- Biz Allah'ın bir olduğuna, eşinin ve benzerinin olmadığına iman ederiz. Her şeyin bir yaratıcısı vardır, o da Yüce Allah'tır. O'nun dışındaki her şey mahluktur. Yani sonradan olmadır.

2- Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bütün peygamberlere -Nebi ve Resullere- iman ediyoruz. Onların her biri insanlığı Yüce Allah'a çağırdılar. Onlar hidayet ışıklarıydılar. Hiçbir peygamberi ötekilerinden ayırmayız.

3- Allah'ın meleklerine iman ederiz. Onlar Allah'ı tesbih ve zikir ederler aynı zamanda da Allah'ın verdiği görevleri yaparlar. Yemez, içmez, uyumazlar. Erkek veya dişilikleri yoktur. Güzelliğin ve itaatin sembolleridir.

4- Allah'ın yeryüzüne gönderdiği emir-yasak ve tavsiyelerini konu alan vahyine yani kitaplarına ve sahifelerine iman ediyoruz. Bu ilahi kitaplar orijinallerini muhafaza etselerdi genel anlamda aynı mesajları kapsıyor olacaklardı. Biz bu kitapların peygamberlere indiği haline iman ediyoruz.

5- Biz ahiret gününe, kıyametin kopuşuna, sırat köprüsüne, terazide amellerin tartılacağına, kevser havuzuna, cennet ve cehenneme, amel defterinin dağıtılacağına, şefaate, müminlerin günahlarının bedelini ödedikten sonra cennete gireceğine, imansızın ebedi ceza göreceğine iman ediyoruz. Kıyamet, haşr, neşr ve ahiret gününe iman ediyoruz.

6- Kadere, hayır ve şerrin kul tarafından istendiğine, Yüce Allah tarafından yaratıldığına iman ediyoruz. Kader, varlığın, amelin, zaman ve mekânın geleceğin eksiksiz şekilde Allah tarafından bilinmesi ve kayıt altına alınmasıdır.

7- Son peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bütün insanlığa gönderildiğine, O'ndan sonra Nebi veya Resul gelmeyeceğine, O'na iman etmeyen bir insanın hidayet sahibi kabul edilmeyeceğine iman ediyoruz.

8- Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve anlamı muhkem olan - net anlaşılan- bütün emir, yasak, talimat ve bilgilerine tam iman ediyoruz. Kur'an ne demişse doğrudur. Müteşabih ayetlerle ilgili yorumlarda ise söylenen söze bakarız. Kur'an'ın temel ilkelerine ve Hz. Resulullah'ın sahih hayatına zıt değilse bu yorumu muteber sayarız.

9- Hz. Peygamber'in (s.a.v.) genel anlamda söz ve amelleri olarak nitelendirilen sahih hadislerine iman eder ve onları hayatımıza tatbik ederiz. Uydurma rivayetler belli kitaplarda zaten kayıt altına alınmıştır. Zayıf rivayetler konusunda hadis alimlerinin neler dedikleri ise işin uzmanlarının malumudur. Bu hususta yeniden bir cerh ve tadile ihtiyaç yoktur. Keyfi olarak şu rivayet zayıf veya uydurmadır diyerek kendi akıl ve düşüncelerini, yorumlamalarını önceleyenlerin sözlerine itibar etmiyoruz. Bu hususla ilgili kurallar hadis metodolojisi ile ilgili kitaplarda yer almaktadır.

10- Şeytanların varlığına, onların bir imtihan vesilesi olduğuna ve şerri sembolize ettiklerine, cinlerin yaratıldığına, iman eden veya etmeyenlerinin var olduğuna iman ediyoruz.

11- Kur'an- ı Kerim ayetleri zaman ve mekânla kayıtlanıp, tarihsel bir okumaya tabi kılınamaz. Emir ve yasakları kıyamete kadar geçerlidir.

12- Allah'ın katında son din İslam'dır. Son kitap Kur'an-ı Kerim, son Nebi ve Resul Hz. Muhammed'dir (s.a.v). Her insanın buna inanması Kur'an'ın emridir.

Kısacası bizim amentümüzün genel hatları budur. Ama elbette sadece bunlar değildir. Bu hususta söylenecek çok ayrıntı da mevcuttur.