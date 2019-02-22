Nafile namazlarda ayaktayken elinizdeki Kur'an-ı Kerim'den okuyarak namaz kılabilirsiniz. Ancak farz namazlarda bu caiz görülmemiştir.



Ezan okunmaya başlarken o vaktin namazını kılabilir miyim? Yoksa ezanın bitmesini beklemeli miyiz?

Ezan okunmaya başlanması vaktin girdiğini gösteriyor. Ezan bitmeden namaza başlarsanız namazınız geçerli olur. Ancak ezanın birmesini beklerseniz daha isabetli olur.



Ehli kitaptan gayri müslim bir komşum var, Hıristiyan. Bana içinde kıyma olmayan, soslu olan bir makarna getirdi. Bu makarnadan yiyebilir miyim?

Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 5. Ayetinde, kitap ehli (Yahudi-Hristiyan) kişilerin yemeklerinin bizlere helal olduğu haber veriliyor. Ayette: "Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir" buyuruluyor. Bu nedenle size ikram edilen bu tür yemeklerde domuz ürünlerinin olmadığını, sunulan etle ilgili kesimin de İslam'a göre haram olmayan bir kesim olduğunu biliyorsanız, yemeğinizde bir sakınca yoktur.



Hıristiyan bir bayanla evlenebilir miyim?

Hıristiyan veya Yahudi bir bayanla evlenebilirsiniz. Evleneceğiniz kişinin elbetteki ahlakından emin olmanız gerekir. Bazı İslam hukukçuları ileride - özellikle çocuk olduktan sonra- oluşabilecek sıkıntılardan dolayı bu evliliği mekruh görmüşlerdir. Zira çocukların doğmasından sonra, dini gelecekleriyle ilgili meselelerde sıkıntıların ortaya çıktığı biliniyor. Hz. Ömer'in bir ara- özellikle Müslüman genç kızların taliplerinin azalması üzerine - Müslüman olmayan kadınlarla evliliğe hoş bakmadığını biliyoruz. Şafiiler bu tür evliliği tatbiki zor şartlara bağlamışlardır. Şia da yabancı evliliğini uygun görmüyor. Netice itibariyle; Müslüman bir erkek, güvendiği ve problemlerin üstesinden geleceğini bildiği bir ortamda Hıristiyan veya Yahudi bir hanımla evlenebilir.



Evlendiğim Hıristiyan kadını İslam'a girmesi için zorlayabilir miyim?

Evlendiğiniz Hıristiyan kadını İslam'a davet etmeniz elbette tabii ve güzel bir olaydır. Ancak bu konuda zorlamada bulunamazsınız. İman, kalbi bir olaydır. Zorlamayla olmaz. Gayri müslim olan eşiniz kendi dinini yaşayabilir. Ona da engel olamazsınız. Ancak dinimizin haram kıldığı konularda, yemek içmek gibi meselelerde dikkatli olmalısınız.



İlk ve son inen ayetler hangileridir?

Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayetler Alak Suresi'nin (İkra) ilk dört ayetleridir. Son inen ayetler konusunda ise farklı rivayetler vardır. Bazılarına göre Maide Suresi'nin 3. Ayeti son inen ayetlerdir. 'Bugün size dininizi kemale erdirdim' ayeti bahse konu edilen ayettir. Bakara Suresi'nin 278-279. ayetleri -ki faizi haram kılan ayetlerdir- son inen ayetlerdir. "Tevbe Suresi'nin 176. Ayeti son inen ayetlerdir" diyen alimler de vardır.



Üzerinde Allah lafzı veya Kâbe resmi olan yüzükle helaya girebilir miyim?

Böyle bir yüzükle helaya girmek hoş karşılanmamıştır. Mümkünse yüzüğü çıkarmak gerekir. Bu yapılamazsa, yüzüğün yazılı yeri avucun için çevirilebilir.



Hiç bir insana secde caiz değilken meleklere Hz. Adem'e 'secde edin' emri verilmiştir. Bu nasıl olur?

Esasen melekler kendilerinden Hz. Adem'e secde etmediler. Melekler Allah'ın emrini dinleyerek saygı secdesinde bulundular. Melekler Allah'ın emrine secde etmişlerdir. Buradaki secde ibadet anlamlı secde değil, hürmet anlamındaki bir secdedir. Kendisinden başkasına secde istemeyen Rabbimiz, bir hikmetten ötürü, bir an için Adem'e secdeyi emretmiştir. Bu bir emirdi. Ve uyuldu.