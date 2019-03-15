Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Nihat Hatipoğlu > Sen deveye bin Ukbe!
NİHAT HATİPOĞLU
15 Mart 2019, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Sen deveye bin Ukbe!

Kendimize hizmet ettirmeyi severiz. Özel olmayı, özel davranılmayı da. Nefisler övgüden hoşlanır. Makamı ve mevkiyi de bazen hizmet için değil, sırf bu farkedilme ve özel tutulma için severiz. Kopamayız.
Bu hastalıkların ilacı; mahfiyet, tevazu ve itidaldir.
Dengeli duruştur.
Hz. Resulullah (s.a.v.) bir yolculukta deveye binmiş gideceği yere doğru yol alıyordu.
Yanında yaya yürüyen Hz. Ukbe bin Amir vardı.
Ukbe'nin yaya yürümesine dayanamamış ve deveden inip deveyi arkadaşına terketmişti. . Ukbe ne kadar itiraz etse de Efendimiz ona; "Hayır. Bundan sonra sen bineceksin. Ben ise yaya yürüyeceğim" demiş ve yola böyle devam etmişti.
Efendimiz (s.a.v.) yaya, Hz. Ukbe ise devenin üzerinde.
Başka söze hacet var mı? Sanmam.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN