Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’nde Allah’ın rahmeti tüm yeryüzünü saracak. Bin aydan hayırlı bu gecede af dileyen müminler için melekler de ‘amin’ der

Ramazan ayının artık veda edeceğinin de bir ilanı olan 'Kadir Gecesi' bir fırsat sunuyor. Vakti iyi değerlendirin. Elinizdeki imkânı hoyratça harcamayın.

Rabbin kapısından alacağınızı almadan ayrılmayın.

'Kadir Gecesi' bin aydan daha faziletli olan bir gece. Bir gece, bin aydan daha hayırlı sayılıyor. Bu elbette ki müthiş bir haber, müthiş bir fırsat. Yüce Rabbimiz zamanın içinde özel zaman yaratıyor. Hem on bir ayın fırsatı olan ramazan ve hem de ramazanın fırsatı olan Kadir gecesi.

Bu gecede melekler yeryüzüne iniyor. Bütün her yere dağılıyorlar.

Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayıyorlar. Ve dua edenlerle beraber dua ediyorlar. "Allah'ım selamet, esenlik ver" diyorlar. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürüyor.



BU GECE NELER OLDU

Kur'an-ı Kerim Hz Peygamber'e (s.a.v.) bu gecede inmeye başladı.

Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyz ve fazilet itibariyle denk sayılır.

Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.

Bu melekler yeryüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına âmin diyecekler.

Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerinde lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber.

Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor. Geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya! Rahmet, af kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun.

Göremiyorsun. Bu ne denli bir kayıp ve hüsran.

Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak.

Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.



MAHRUM OLMAYIN

Bu büyük gecenin mahrumları da var elbette. Bu gece gelmesine rağmen içkiye devam edenler, anne ve babasını hatırlamayanlar, zina yapmaya devam edenler, kumara devam edenler, kul hakkı yemeye devam edenler bu geceden bir fayda sağlayamayan insanlardır.

Onlar için ne kadar büyük bir kayıp!



BU GECE NE YAPMALI?

Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir. Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kur'an okumak lazım bu gece. Düşünerek. Anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak. Kur'an'ı niye terkettiğimizi kendimize sorarak. Kur'an'ı Kerim'in sadece okunmak için değil de, anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.

Bu gece tevbe edelim. Günahımız var. Hepimizin. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.

Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.

Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor herşey. Çevrenize bakınız. Daha dün konuştuğunuz çok kişi bugün belki hayatta değillerdir. Fırsatı kaçırmayalım.

Kul haklarını helal ettirelim.

İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım. Yıllarca içki içen birisi, Allah için içkiyi bırakamıyor da, hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? O zaten bırakacak artık. Keşke daha önce Rabbi'nin hatırı için bırakabilse.

Bol dua edelim. Bu gece dua gecesidir. Kendimize, birbirimize, ülkemize, sevdiklerimize dua edelim.



BİR DUA

Uhud Savaşı Sonrası Peygamberimiz'in (s.a.v.) Duâsı

ALLAH'IM! Hamdın tamamı sana aittir.

Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez. Hidayete erdirdiğini de kimse sapıtamaz. Verdiğini kimse engelleyemez ve engellediğini de kimse veremez. Uzaklaştırdığını da kimse yaklaştıramaz. Allah'ım bize bereket, rahmet, fazl ve rızkını ihsan eyle… Allah'ım! Değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum.

Allah'ım! Yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum.

Allah'ım! Bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım.

Allah'ım! Bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt.

Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle.

Allah'ım! Peygamberleri'ni yalanlayıp senin yolundan insanları alıkoyanları da helak et.

Azabını ve cezanı onların üzerine indir.

Allah'ım! Kendilerine kitap verilen kâfirleri helak et."



BİR AYET

ŞÜPHESİZ, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rableri'nin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (Kadr, 1-2-3-4-5)



BİR HADİS

"Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resulullah (s.a.v.) önceki ümmetlerin ömrüne nisbetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini vermiştir." (Muvatta, İ'tikaf 15, (1,321))



SORU - CEVAP



Muska takmak haram mı? Muska bizi korur mu?

Muska; hastalık, göz değmesi ve benzeri sıkıntılardan korunmak için yazılan ve üstünüze asılan dua demektir. Kişinin Kur'an-ı Kerim'den veya Hz. Peygamberin (s.a.v.) hadislerinden bir duayı yanında taşıması sakıncalı değildir. Ama aslı esası bilinmeyen, farklı sembolleri anımsatan İslam'a aykırı öğeler taşıyan muskacılıkla meşhur insanların yazdıkları metinleri taşımak ve takmak doğru olmaz.



Makyajla abdest aldım, namaz kılabilir miyim?

Kullandığınız makyaj malzemesi haram veya necis, örneğin domuz yağı gibi bir üründen oluşmamışsa namazınıza bir engel yoktur.



Haramları terk etmek mi, helalleri yapmak mı sevaptır?

Elbette her ikisi de önemlidir. Ancak haramları terk etmek suretiyle, günah işlememek helalleri yapmaktan daha önceliklidir. Zira günah işlememek de helal işlemek gibi kabul edilir. Bir tarafta haram, öteki tarafta ibadet varsa önce haramdan uzaklaşacağız sonra da ibadete koşturacağız. Meşhur bir fıkıh ilkesi şöyledir; "Zararları gidermek, maslahatları celp etmekten evladır." Yani "Zararları gidermek veya işlenmesine engel olmak iyilikleri işlemekten daha önceliklidir."