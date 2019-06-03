Mübarek Ramazan’a, eksiğiyle fazlasıyla Müslümanca yaşamanın huzuru ile veda ediyoruz. Şimdi Allah ile kurduğumuz yakın ilişkiyi ve çoğalan ibadetlerimizi tüm yıla yayma zamanı

Amel defterinizi Ramazan'da iyiliklerle doldurdunuz. Oruç tuttunuz, namaz kıldınız, gülümsediniz, komşunuza ikramda bulundunuz, fitrenizi çıkardınız, daha sevecen ve affedici oldunuz, sizi kıranı kırmadınız, kem gözle bakmadınız, özetle Ramazan şuuruna uygun ibadetler yaptınız. Peki, bundan sonra ne yapacaksınız?

Kendinize yeni dönemde önümüzdeki Ramazan'a kadar bir yol haritası çizdiniz mi? Namazla, diğer ibadetlerle aranız nasıl olacak? İnşallah Ramazan bitince amel defterinizi katlayıp da gelecek Ramazan'a kadar ibadetlerinize ara vermezsiniz. Sizin için duam budur.



SELAMI YAYIN

Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız. Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla selamlaşacaksınız. Fakiri hatırlayacaksınız. Baba ve annelerinizi ziyaret edip dualarını alacaksınız. Vefat etmişlerse belki mezarlarını ziyarete gidersiniz. Gitmelisiniz de. Çünkü onlar orada sizi bekleyecekler. Hayattayken bekledikleri gibi.

Çocuğunuzun elinden tutup sabahın erken saatlerinde camiye gideceksiniz. Orada hocamızın güzel vaazını dinleyeceksiniz. Yolda gördüğünüz herkese selam vereceksiniz. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) 'selamı yayın' buyuruyor. Tanıdığımıza zaten selam veriyoruz. Önemli olan tanımadığımıza selam vermektir. Onların gönlünü kazanmaktır.



RAMAZAN RUHUNA DEVAM

Şimdi yeni bir koşuşturma başlayacak. Dünyanın hengâmesine kapılacağız. Koşturacağız. Ama ne olursa olsun Yüce Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. "Seni Rab kabul ettik. Sen bizim Rabbimizsin" sözüne ve ahdine sadık kalalım. Allah'ı sevin, peygamberi sevin, Kur'an'ı sevin. Tarihinizle gurur duyun. Bir bayrağımız olduğu için sevinin. Çocuklarınıza merhamet edin. Onları Peygamberin(s.a.v.) sevdiği gibi sevin. Açık aramak ve ayak kaydırmak yerine bağışlayıcı ve koruyucu olun. Unutmayın sizi seven Allah'ın ve güzel varlıkların yanına gidebilmeniz için bu dünyada da o güzellikleri hak etmeniz gerekiyor. Bunları göz önüne aldığınızda hayat daha güzel olacaktır. İslam dini ile kucaklaşın; Ramazan ayı dışında da...

Rabbim ramazan boyunca yaptığınız bütün dualarınızı kabul etsin. Ramazan bayramınızı tebrik ederim. Allah yar ve yardımcımız olsun.



BİR DUA

Peygamberin (s.a.v.) Hz. Ebubekir'e öğrettiği duâ

Allah'ım, Peygamberin Muhammed, (s.a.v.) dostun İbrahim, sırdaşın Musa, kelime ve ruhundan olan İsa hürmetine, Musa'ya inen Tevrat, İsa'ya inen İncil, Davut'a inen Zebur, Muhammed'e (s.a.v.) inen Kur'an hürmetine; bütün peygamberlerine indirdiğin vahiy hürmetine; mahlûkatın üzerindeki kaza ve takdirin, senden isteyenlere verdiklerin, fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidayete ulaştırdığın kimseler hürmetine; Kur'an-ı Kerim'de olan Samed, Ehad ve Tahir isimlerin hürmetine; gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine; azamet ve kibriyan ve Zatı'nın nuru hürmetine; senin kuvvet ve kudretinle Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamamı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Ey merhametlilerin en merhametlisi!



BİR HADİS

Hz. Abdullah (ra) şöyle rivayet ediyor: Resulullah'la (s.a.v.) namaz kılıyordum. Ebu Bekir ve Ömer de (ra) vardı. Namazı bitirip oturduğum zaman Allah'a hamdü senaya başladım. Peygambere de (s.a.v.) salatü selam getirdim. Daha sonrada kendim için dua ettim. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu. "İşte şimdi Allah'tan dile. Dileğin verilir." (Tirmizi Cuma 64, İbni Mace Zühd 37)



BİR AYET

Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler. (Ali İmran, 135)



BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

İstanbul: 06.13

Edirne: 06.21

Bursa: 06.15

Kocaeli: 06.10

Kırklareli: 06.19

Sakarya: 06.08

Tekirdağ: 06.19

Zonguldak: 06.01

Bilecik: 06.12

Bolu: 06.04



SORU - CEVAP

1 Ziynet eşyalarının zekatı verilir mi?

Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları zekata tabi değildir. Altın ve gümüşten oluşan ziynetler ise zekatta aranan nisaba ulaşırsa zekata tabi olur. Bilindiği gibi altın ve gümüşteki nisab miktarı, 80.18 gram ve daha fazla miktardaki altındır. Özellikle de bu miktar altının üzerinden bir yılın geçmiş olma şartı vardır.

2 Amelim eksik ve ibadetlerim az. Bu hal imanımın azlığına mı işaret eder?

Bazı âlimler amel imandan bir parçadır derler. İbadetin azlığı imanın azlığına işaret eder derler. Ama kabul gören anlayışa göre ibadet -amel- imandan bir parça değildir. Amelin azlığı, imanın azlığına değil, zayıflığına işaret ediyor olabilir. İmanımız güçlü olursa amelimiz de daha düzgün olabilir.

3 Namazlarda 'tadil-i erkân' nedir?

'Tadil-i erkân' demek namazlardaki secde, kıyam, rükû, itidal gibi rükünleri yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Mesela: Rükûdan doğrulduktan sonra bir süre ayakta bekleme (kavme) gibi durumlar tadil-i erkândan sayılır. Buna dikkat etmeden namaz kılan, namazdan hırsızlık yapana benzetilir. Üç mezhebe göre (MalikiŞafii- Hanbelî) farzdır. Hanefilere göre ise vaciptir.