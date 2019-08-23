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NİHAT HATİPOĞLU
23 Ağustos 2019, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

On alamet olmadan kıyamet kopmaz

Hz. Huzeyfe şöyle diyor. Biz aramızda konuşuyorken Hz. Peygamber (s.a.v.) yanımıza geldi. Ne konuşuyorsunuz diye sordu. Biz de 'kıyameti konuşuyoruz' dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu: Şüphesiz daha önce on alamet görülmeden kıyamet kopmayacak.
Bunlar şunlardır diye buyurdu:
Duhan (duman), Deccal, Dabbe, Güneşin batıdan doğması, Meryem'in oğlunun (Hz. Peygamber (s.a.v.)'e iman ettiğini ilan etmek için) inmesi, Ye'cuc ve Me'cuc'un gelmesi, Doğu- Batı ve Arap yarımadasında üç yere batma olayının olması ve insanların mahşere sevkedecek bir ateşin çıkması.
(Müslim, Fiten, 39; Davud, Melakim,12)

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