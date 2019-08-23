Hz. Huzeyfe şöyle diyor. Biz aramızda konuşuyorken Hz. Peygamber (s.a.v.) yanımıza geldi. Ne konuşuyorsunuz diye sordu. Biz de 'kıyameti konuşuyoruz' dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu: Şüphesiz daha önce on alamet görülmeden kıyamet kopmayacak.

Bunlar şunlardır diye buyurdu:

Duhan (duman), Deccal, Dabbe, Güneşin batıdan doğması, Meryem'in oğlunun (Hz. Peygamber (s.a.v.)'e iman ettiğini ilan etmek için) inmesi, Ye'cuc ve Me'cuc'un gelmesi, Doğu- Batı ve Arap yarımadasında üç yere batma olayının olması ve insanların mahşere sevkedecek bir ateşin çıkması.

(Müslim, Fiten, 39; Davud, Melakim,12)