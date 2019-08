Bahsettiğiniz hadis muhtemelen şudur; "Elbisesini kibir olsun diye yerden sürüyene Allah bakmaz." Buradaki bakmak bir kinayedir.

Hadis alimi aynı bunu şöyle yorumlamıştır; Allah bu kişiye rahmetiyle muamele etmez. Buradaki bakmak, rahmeti ile muamele etmez anlamına gelmiş oluyor (Buhari, Libas, 1)

Kader Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? c.2.) Hayatımızın her anında kaderin ince tecellilerini -yansımalarını- yaşıyoruz.

Kaderin, Allah'ın bilmesi, kudreti, hesap etmesi, ince detayını bilmesi, takdir etmesi gibi onlarca anlamı vardır. Ancak burada bizim işaret edeceğimiz geleceğin Allah'ın bilgi ve tasarrufunda olmasıdır.

Hadis ilminde meşhur olan Cibril hadisinde de Kadere iman geçiyor. (Ki Cibril hadisi Hz. Ömer, Ebu Hureyre, Ebu Zerr, Enes bin Malik, Hz. Cerir, İbn Mesud gibi bir çok sahabeden rivayet edilmiş bir hadistir.) Kur'an-ı Kerim'de de kadere işaret vardır.

Bunlardan bir iki örnek verelim;

Ne yerde, ne de gökte zerre ağırlığınca, (hatta) zerreden daha küçük veya daha büyük olsun hiçbir şey Rabbinden uzak olmaz.

(Gizli olmaz) Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta (Levhi Mahfuzda) yazılır. (Yunus, 61) Ayet her şeyin yazılı, tesbitli ve Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu apaçık belirtiyor.

Yine; Yeryüzünde ve kendi nefislerimizde uğradığımız hiçbir -bela, imtihanmusibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitaptakorunmuş levhada- yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. (Hadid, 22) Her şey yazılmıştır bu ise Allah'a kolaydır diyor ayeti kerime. Burada kastedilen bizim bildiğimiz geleceğin ve ilmin tümünün bilgi ve anahtarının Allah'a ait olduğudur.

Başka bir ayette: 'Hiçbir yaprak onun bilgisi olmadan düşmez. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Levhi mahfuzda) olmasın. (En'am,59) Yüce Allah'ın alim sıfatının bir tecellisi olarak o geçmiş ve gelecek herşeyin bilgisini bilir, yaratır ve takdir eder. Kader budur. Kadere iman etmeyen Kur'an'daki bir çok ayeti de inkar etmiş olur.

Kadın vefat eden eşinin yüzünü görebilir mi?

Kadın vefat eden kocasının, koca da vefat eden eşinin yüzünü görebilir. Bunun dini açıdan sakıncası yoktur.

Cennetle müjdelenmiş kadınlar var mı?

Sadece erkekler mi cennetle müjdelendi?

Cennet sadece erkeklere ait bir yer değildir. Kadın ve erkek kim iman eder ve iyi ameller işlerse cennete girer.

"Erkek olsun, kadın olsun sizden kim mümin olarak güzel bir amel işlerse, ona çok hoş bir hayat yaşatacağız. Ve onların yaptıklarının karşılığını en güzel şekliyle vereceğiz.

(Nahl, 97) Ayette de açıkça okunduğu gibi cinsiyetine bakılmadan herkese amelinin karşılığı verilecektir. Nitekim;

Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz.

Hatice, Ümmü Eymen, Hz.

Sümeyye, Hz. Ümmü Haram, Ümmü Varaka, yetim çocuklarını büyüten her imanlı kadın gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse de Hz. Peygamber (s.a.v.)'in övdükleri ve çoğunu cennetle müjdeledikleri özel kadınlardır.

Kutup bölgelerinde namaz nasıl kılınır?

Kutup bölgelerinde gece ve gündüz uzun olur. Bu nedenle de, o bölgelere en yakın olup, gece ve gündüz saatlerinin normal olduğu bir bölge - merkez- deki vakitler esas alınır ve mesela; 24 saat gibi bir zaman dilimine göre beş vakit namaz kılınır.

Kocam ve ben sperm ve yumurtamızı dondurup sonra aşılarsak caiz midir?

Karı kocadan evlilik devam ediyorken alınan sperm ve yumurta dondurulduktan sonra, başka bir zamanda döllendirilip aşılanabilir. Burada önemli olan nokta; Sperm ve yumurta alınırken ve aşılanırken evlilik halinin -nikahındevam ediyor olmasıdır.

Komşum namaz kılmazdı.

(Bayramlar hariç) Cenaze namazına katıldım.

Günah mı işledim?

Komşunuz Allah'ı, Peygamberi, imanın şartlarını inkar etmedikçe Müslümandır.

Namazı inkar etseydi, yani namaza inanmasaydı elbette Müslüman olarak kalamazdı.

Ancak ibadeti inkar ile, ibadeti yapmamak farklı şeylerdir.

O namaz kılmadığı için günahkar bir Müslümandır.

Namazını kılmakla iyi etmişsiniz.

Zaten cenaze namazı bir duadır. Allah dilerse affeder.

Dilerse azap eder.