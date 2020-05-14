Anne ve babalara saygı, hürmet affa vesiledir, cennete girebilme sebebidir. Ömrümüzün ve rızkımızın bereketlenmesi ve kurtuluşa erebilmemiz için onların rızasını ve duasını almak için var gücümüzle çalışalım

"Biz insana ana babasına iyilik yapmasını emrettik. Şayet onlar seni, hakkında bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa bu takdirde onlara itaat etme." (Ankebut, 8) Bu ayet sahabeden Hz Sa'd bin Ebi Vakkas (ra) hakkında indi. Hz Sa'd'ın annesi putperestti. Annesi oğlunu islamdan döndürmek için çok ısrar etti. Hz Sa'd dinlemeyince açlık grevine başladı. İki gün boyunca yemek yemedi, su içmedi. Müthiş rahatsızlandı. Gayesi, Hz Sa'd ı zorlamaktı. Ama Sa'd (ra) hiç geri adım atmadı. Kadın Hz Sa'd'ın dönmeyeceğini anlayınca da boykotu bıraktı. İşte bu ayet bu nedenle indi. Yüce Allah; bu haldeki anneler için iyilikle muamele etmeyi emrediyor. İyilik edecek ama dine aykırı emirlerini dinlemeyeceksin. Bu bile kendi başına anneye verilen değeri anlatmaya kafi olur. Elbette haksız hiçbir beddua tutmaz. Ama haklı mağdur olan bir annenin bedduasına engel hiç bir şeyde olmaz. Onların bedduasını değil, duasını almak lazım.

'BURNU SÜRÜNSÜN': Hz Peygamber (sav) mescidde minbere çıktığında üç kez üst üste 'Amin' dedi. Daha sonrada şöyle açıkladı: "Ben minberdeyken Cebrail (as) geldi ve 'ramazan ayı gelmesine rağmen içki gibi günahları işlemeye devam eden adamın burnu sürünsün' dedi, bende 'Amin' dedim. 'Anne veya babasından biri veya ikisi yanında ihtiyarlamasına rağmen onların duasını alamayan ve cennete giremeyen adamın burnu sürünsün' dedi, ben de 'Amin' dedim." Anne ve babalar affa vesiledir. Cennete girebilme sebebidir. Bilenler ve hakkını verenler için.

SIRTINDA ANNESİNİ TAŞIYAN KİMSE: Hz Aişe (ra) Kâbe'nin avlusunda sırtında annesini taşıyan birini görür. Adam büyük bir heyecanla annesini taşıyor ve tavaf ettiriyor. Manzarayı gören Hz Aişe (ra) Peygamberimize "Bu adam bu haliyle bu kadının hakkını ödemiş midir" diye soruyor. Hz Peygamber (sav) "Hayır" diyor. "Kendisini doğuran kadının bir sancısının hakkını bile ödememiştir" buyuruyor. Anne hakkı o kadar fazladır.

EN SEVİMLİ İBADET: Sahabeden biri sordu; "Ey Allah'ın elçisi Allah katında en makbul ibadet nedir?" Efendimiz (sav) cevap verdiler: "Vaktinde kılınan beş vakit namaz ve baba ile anneye iyilik."

RIZKIN ARTMASINA SEBEP: Evet, Efendimiz aynen böyle buyuruyor: "Kim ömrünün uzamasını (bereketlenmesini veya ilahi takdir esnasında fazlalaşması yönünde hüküm verilmesini) istiyorsa anne ve babasına iyilik etsin. Kim de rızkının artmasını istiyorsa baba ve annesine iyilik etsin."

'KEŞKE ANNEM SAĞ OLSAYDI': Hz Peygamber (sav) bir ara içinde hissettiği bir özlemi sahabesiyle şöyle paylaşmıştı. "Keşke anne ve babam veya ikisinden biri sağ olsaydı, ben de namaz kılıyor olsaydım. Anne ve babam o anda bana seslenselerdi ve 'Muhammed! Mehammed!' deselerdi. Ben de onlara beklemeksizin namaz içindeyken efendim, efendim deseydim." Aslında bu hadis bile Hz Peygamber'in (sav) baba ve anneye karşı duyduğu büyük özlem ve sevgiyi göstermeye yeterlidir.

'ANNEMİN HAMALIYIM': Öyle diyor Kâbe avlusunda annesini sırtında taşıyan adam. Bu manzarayı gören halife Ömer seyrediyor. Adam annesiyle koşar adım tavaf yaparken sürekli böyle diyor. "Ben annemin hamalıyım". Hz Ömer sessizce şöyle mırıldandı: "Keşke benim de annem sağ olsaydı da onu sırtımda gezdirip 'ben annemin hamalıyım' deseydim".





Şanlıurfa'da, geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma izninde Mustafa Hamamcı isimli bir vatandaş 22 yıldır baktığı yatalak annesini sırtına alıp sokakta gezdirdi.



BİR SEVAP

Başına bir musibet gelen kişiyi ziyaret etmek

"Başına bir musibet gelen kişiye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan kimseye, musibet gelen kişiye verilecek sevabın aynısı vardır. Bir musibetten dolayı mümin kardeşine taziyede bulunan kişiye Allah teala keramet elbisesi giydirir."



BİR AYET

"Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." (Mümtehine, 60/5)



BİR HADİS

"Hiç biriniz, kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için de arzu etmedikçe îmân etmiş olmaz." (Buhari, 13)



SORU - CEVAP



1- Otistik bir çocukla ilgileniyorum. Ama karşılığında da para alıyorum. Günah mı?

Hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Kutluyorum sizi. Karşılığında bir ücret almanız haram değildir. Önemli olan bu işi severek yapmanız ve çocuğa şefkatli davranmanızdır.



2- Borsada hisse senedi karşılığında param var. Buna zekât düşer mi?

Borsada işlem gören paranın nisap miktarını aşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekâtının verilmesi gerekir.



3- Karın gurultusu (gaz) abdesti bozar mı?

Ses veya koku olmadıkça, sadece bağırsaklarda hissedilen gaz veya gürültü ile abdest bozulmaz.