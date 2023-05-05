Hazreti Muhammed (SAV), Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde halka şöyle hitap etti:

"Hamd Allah'adır. Ben O'na hamd ediyor ve O'ndan yardım istiyorum. O'ndan af diliyor ve beni doğru yolda kılmasını istiyorum. Ben, Allah'a (CC) iman ediyorum ve O'nu inkâr etmiyorum. O'nu inkâr edenleri ise düşman kabul ediyorum.

Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, ortağı yoktur ve Muhammed (SAV) O'nun kulu ve resulüdür.

Allah (CC), O'nu (SAV) peygamberlerin gelmesinin kesildiği, ilmin azaldığı, insanların sapkınlığa düştüğü, zamanın kesintiye uğradığı, kıyametin kopmasının ve âlemin sona ermesinin yaklaştığı bir zamanda bir hidayet, bir nur ve bir öğüt olan Kur'an ile gönderdi.



'TAKVA SAHİBİ OLUN'

Allah'a ve Resul'üne itaat eden doğru yolu bulmuştur.

Allah'a ve Resul'üne isyan edense yoldan çıkmış, haddini aşmış ve sapkınlıktan sapkınlığa düşmüştür.

Sizlere takva sahibi olmanızı, Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Zira bir Müslüman'ın bir Müslüman'a en hayırlı tavsiyesi, onu ahirete teşvik etmesi ve Allah'tan korkarak takva sahibi biri olmasını emretmesidir.

Allah'ın sizi sakındırdığı şeylerden sakınınız!

Bundan daha üstün bir öğüt ve bundan daha üstün bir hatırlatma yoktur.

Rabb'inden korkarak ve ürpererek ibadet eden kimse için takvalı olmak, istediği ahiret hâli, mutluluğu için en doğru ve güvenilir yoldur. Kim gizli ve açık hallerde Allah'ın rızasını elde etme niyetiyle Allah ile arasındaki durumunu, bağını düzeltirse dünyada onun adı hayırla anılır. Öldükten sonra ise elde ettiği bu hayırlar ihtiyaç duyduğunda kişiye azık olur. Bunun dışındaki işlerden de uzak olmayı, aralarında uzun mesafeler olmasını ister.

Allah sizleri azabına karşı uyarır, sakındırır. Çünkü Allah, kulları hakkında çok esirgeyici ve merhametlidir.

Sözü doğru olan, vaadini yerine getiren Allah'a yemin olsun ki bundan vazgeçme yoktur.

Allah (CC) buyuyor ki: "Benim katımda söz değiştirilmez ve Ben kullara hiç zulmedici değilim." (Kaf, 50/29).

Açık veya gizli olsun şimdiki ve gelecekteki işlerinizde yaptıklarınızdan dolayı Allah'tan korkun! Kim Allah'tan korkar, takva sahibi olursa Allah onun günahlarını örter, sevaplarını artırır. Kim Allah'tan korkar, takva sahibi olursa büyük bir kurtuluşa erer.

Allah'tan korkmak, takvalı olmak, insanı Allah'ın azap ve gazabından korur. Allah'tan korkmak, takvalı olmak, yüzleri ağartır, Rabb'i memnun eder, dereceyi yükseltir.

Nasibinizi alın! Allah'ın tarafında-katında (dinde) aşırıya kaçmayın, ifrattan sakının. Allah doğru olanları da yalancıları da bilsinler diye size kitabını ve yolunu açıkça öğretti.



'ALLAH'I ÇOKÇA ZİKREDİN'

Allah'ın sizlere ihsanda bulunduğu gibi sizler de ihsanda bulununuz. Düşmanlarına karşı da düşmanlık ediniz! Allah yolunda gerektiği gibi cihat ediniz.

Sizleri o seçti ve Müslümanlar diye adlandırdı ki helak olan açık delillerle helak olsun, sağ kalan da açık delillerle sağ kalsın.

Allah'ın yardımı olmaksızın bir kuvvet yoktur.

Allah'ı anmayı, zikretmeyi çoğaltın. Bugünden sonrası için çalışın. Kim Allah ile arasını düzeltirse Allah da onun insanlarla arasını düzeltir. Bu, Allah'ın insanlar üzerindeki hükmünü yürütmesiyle gerçekleşir.

İnsanlarsa Allah'ın üzerinde bir hüküm yürütemez.

Allah insanlar üzerinde tasarruf eder, ancak insanlar Allah üzerinde tasarruf edemezler. Allah en büyüktür! Yüce olan Allah'ın yardımı olmaksızın hiçbir güç ve kuvvet yoktur!"

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KENDİNİZİ CEHENNEMDEN KORUYUN

Ebu Seleme b.

Abdurrahman b.

Avf'tan (RA) rivayetle:

Resulullah (SAV) Medine'de verdiği ilk hutbelerine Allah'a layık olduğu vechile hamdü sena getirerek başladı ve şunları buyurdu:

"Ey insanlar! Kendiniz için önden ahiret azığı olacak şeyler gönderin. Biliyorsunuz ki vallahi her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır.

Sonra Rabb'i ona -tercüman ya da perde olmaksızın- şöyle buyuracak:

'Sana Resulüm gelip de tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum.

Peki, sen kendin için ne gönderdin?' O da sağına soluna bakar bir şey göremez. Sonra önüne bakar, cehennemden başka bir şey göremez.

Yarım bir hurma ile de olsa kendini cehennemden koruyabilecek olan, hemen bunu yapsın. Onu da bulamazsa güzel bir kelimeyle kendini korumaya çalışsın.

Çünkü bir iyiliğe on mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilir.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Resul'ünün üzerine olsun."

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İSLAM'DA HIRİSTİYAN VE YAHUDİLERİN KESTİĞİ HAYVANLAR YENİR Mİ?

Ehli kitap olarak adlandırdığımız Yahudi ve Hıristiyanların kestikleri hayvanlar Müslümanlar tarafından yenebilir. Kesimin İslam'a uygun tarzda olması şartı aranır.

Bazı ayetlerde "Biz onların kalbine mühür vurduk" deniyor. Allah kalbe mühür vurunca kişinin hidayeti bulması nasıl mümkün olur?

Yüce Allah herkesi iyi veya kötüyü tercih edebilecek kabiliyette yaratmıştır. İmtihan için de iyi ve kötü olan fiilleri yaratmış ve insanlara peygamber göndererek hangi işin kötü, hangi işin iyi olduğunu haber vermiştir. Yaratma işi Allah'a, tercih etme işi de kula aittir. Yani Allah sizin arzu ettiğinizi yaratmaktadır. Ayetin anlamı şudur: Kişi kalbini yüce Allah'tan çevirir, gafil olur ve Allah'la irtibatını bitirirse Allah da kulun kalbinden çekilir. Kalbini Allah'a kapatmış olan kişinin kalbinin mühürlenmesi bu anlamdadır. Yoksa Allah durup dururken kişinin kalbini mühürlemez.

Tilavet secdesini yapmak için abdestli olmak zorunda mıyım?

Bazı âlimlere göre tilavet secdesinde abdest şart değildir. Regl olan kadın da, abdestsiz olan kişi de tazim niyetiyle tilavet secdesi yapabilir. Ancak Hanefilere ve diğer üç mezhebe göre abdest şarttır.