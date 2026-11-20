Dünya hayatında yüce Yaratıcı'ya samimi duran, O'nun emir ve yasaklarına dikkat eden dürüst, sadık, takva sahibi müminlere hazırlanan yere cennet denir. Cennet şu anda kurulmuş durumda ve kendisine gelecek olanları bekliyor.

Hazreti Peygamber (SAV) cennetin toprağının misk olduğunu bildirir. Güzel kokuyla dolu sonsuza uzanan güzel bahçeler. Allah'a yakın olanlar gelince kapılar açılacak, kul hakkına riayet edenlere öncelik verilecek.

BÜTÜN KAPILAR AÇILACAK: Cennetin kapısı denilince dünya hayatındaki mekânların kapıları düşünülmemeli. Varsayın ülkemizden Medine'ye kadar binlerce kilometre bir kapının bir bölümü olacak. Bu sadece benzetme niyetiyle ifade edilen bir uzaklıktır. Genişliği yer ve gökler arası kadar geniştir. Akla getirilebilsin diye bir uçtan diğer uca ışık hızıyla binlerce yıllık bir mesafeyi hayal edin.

DERECE DERECEDİR: Kişiler samimiyet, dürüstlük, imanları ve ahlakları nispetinde yüce makamlara çıkarılacaktır. Bazı sadık ve vefalı iman ehli kişilere (Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir Efendimize "Sen onlardansın" buyurdu) cennetin 8 kapısı açılacak, ikram sadedinde. O hâlde cennetin kapılarından gireceksen, niyetin bu ise dünyada yanlış kapılardan girmeyeceksin. Allah'ın razı olmadığı kapıya gitmeyeceksin.

Üst makamlarda parlak yıldızlar gibi makamlar olacak. Denecek ki orası nebilere, resullere (Peygamberlere) ait makamlardır. Onları ziyaret edip konuşacaksınız.

Cennette 100 derece düşünün. Her derece arası yüzlerce yıl (ışık hızı mesela) mesafede olacaktır.

ALLAH İÇİN BİRBİRİNİ SEVENLER GELSİN: Menfaat ve çıkar için değil sırf Allah için birbirini sevenler gelsin denecek. Kalkacaklar. Belki yüz binlerce insan. Varsayın, evren yaratılalı beri yaşamış insan, cin vesaire formunda mahlukat ayağa kalkacak. "Birbirini Allah yolunda ve Allah için karşılıksız sevenler" buluşacak. "Buyurun cennete" denilecek.

CENNETTEKİ UFUK KADINLAR: "Cennetin kadınları" cümlesiyle ifade edilen örnek kadınlar, çile çekmiş kadınlar, cennete erkeklerden belki çok daha önce buyur edilecekler. Hazreti İsa'nın annesi Meryem, Firavun'un karısı Asiye, Hazreti Peygamber'in eşi Hatice ve benzeri milyonlarca erdemli, örnek, direnen kadınlar cennette yer alacaklar. Çevrenize bakın, onlardan yüz binlerce görürsünüz. Simalarında faziletin, nurun, erdemin, mücadelenin ışığı parlar. Çağlar ötesinde Hazreti Fatıma'lar, Hazreti Sümeyye'ler, Rabiatü'l- Adeviyye'ler vesaire. Hepsi sıra sıra. Ve çağımızın mazlum ama dik duran kadınları.

KENDİNİ İSTEYENİ İSTER: Hazreti Enes der ki: Efendimizden duydum: "Kim her gün (hak ederek) üç defa cenneti arzularsa cennet de onu arzular."

ORADA ÇİRKİNLİK VE NECASET YOK: Tükürme ve benzeri vücuttan atılacak hiçbir nahoş şey orada olmayacak. Cennetin yapısı ve insanın yaratılışı farklı bir özellikte olacağı için dünyevi hiçbir necaset veya çirkinliğe müsaade edilmeyecek.

İnsanların teri misk olacak. İçecekler, yiyecekler misk gibi terle çıkacaktır.

NİMET İÇİNDE NİMET: Yeşillikler, akan sular, yüzler parlayacak. Sevinç ve sürur içinde olunacak. Hiçbir nimet tekrar etmeyecek. Kalpten geçen veya geçmeyen her şey verilecek. Yok yoktur. Orada yokluk yoktur. Arzu ettiğiniz yanınızda olacak.

AİLELER TOPLANACAK: Cennette gurbet yok. Tur Suresi 21. ayette ifade edildiği gibi orada hasret yok. Üzüntü yok. Korku yok. Istırap yok. Kin yok. Düşmanlık yok. Aileler birleşecek. Sürgün yok. İşkence yok. Hastalık yok. Yaşlılık yok.

DÜNYADA ÇOCUĞU OLMAYANLAR: Dünyada evlat nimetini görmeyenler orada çocuk sahibi olacaklar. Hamilelik ve çocuk doğurma dünyadaki bir saat kadar bir sürede olacak.

KENDİMİ CENNETTE GÖRDÜM: Hazreti Muhammed Mustafa (SAV) şöyle buyurur: "Kendimi cennete girmiş gördüm. Ne göreyim, Enes'in annesi Ümmü Süleym oradaydı." (Ümmü Süleym garibana, düşmüşe, yetime bakardı.) "Bir ayak sesi duydum. 'Kimin bu ayak sesi?' dedim. Dediler ki: 'Eski köle Bilal'in sesidir.'"

Rüyanın (veya tecellinin) akabinde Hazreti Bilal'i gören Peygamberimiz sordu: "Hangi özel amelin var?"

Hazreti Bilal şöyle dedi: "Ne zaman abdest alırsam bolca nafile namaz kılarım."

Şu ellerini kulaklarına götüren ve semaya doğru ezan okuyan adam! Cennet sana ve benzeri sadıklara, dürüstlere, derdi Allah olanlara olsun.

BİTMEYEN GÖLGELER: Bütün teknik veriler, modernizmin sunacağı bütün lüks, debdebe bir serin, hafif rüzgârlı bir ağacın gölgesi kadar tatlı ve iç açıcı olamaz.

Cennette uzanan ve bitmeyen (Vakıa Suresi, 30) gölgeler olacaktır. Müminler usanmadan cennette Allah'ı temaşa edecekler.

KOKUSU DUYULACAK: Cennetin kokusu yüz yıllık mesafeden hissedilecek.

CENNETTEKİ İLK İLAN: Hastalık yok, ölüm yok, ihtiyarlık yok, pişmanlık yok, gurbet yok.

EŞLER BİRLEŞECEK: Eşler birbirlerinin cennetine vesile olacaklar. Kişinin dünyadaki eşi binlerce kat daha güzel olarak eşine görünecek. Bu erkek veya kadın her bir eş için geçerlidir. Huri diye ifade edilen nurani varlıklar hizmetkârlık edecekler.

ORADA UYKU YOK: Uyku, vücudun dinlenmesi için var. Cennette uykuya zaman, yer ve ihtiyaç olmayacak.

CENNETE KOŞUN!: O halde ey müminler, Allah'a iman edenler, Hazreti Muhammed'e (SAV) iman edenler, samimi ve dürüst insanlar, ibadetin ahlakına varanlar, hak yemeyenler, kulu üzmeyenler, kibir ehli olmayanlar, insanları aşağılamayanlar, namaz ve benzeri her emri gücü yettiğince yerine getirenler: "Rabbinizin bağışına, genişliği gökler ile yer kadar olan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun!" (Âl-i İmrân, 133)

CENNETİN İSİMLERİ

Özelliklerine ve misafir edileceklere göre cennetin değişik isimleri var: Darü's-Selam (Selamet Yurdu), Barış Yurdu, Huld Yurdu, Ebedilik Yeri, Darü'l- Mukame (Duruş Yeri), Firdevs Yeri, Büyük Bahçe, Naim Cenneti (bol nimetler), Emin Yurdu (güven makamında olanlar), Sıdk Yurdu (sözünde duran, Allah'ı unutmamışlar yurdu).

İLK GELEN BİR KADIN OLACAK

Hazreti Peygamber, yetim besleyen ve aile geçindiren bir kadının (örnekleme sadedinde) cennete ilk gelecek olan olduğunu ifade eder. Ve hatta şöyle resmeder olayı: "Cennetin kapısına gideceğim, bir kadının beni geçmek için hamle ettiğini göreceğim. Bu kadın hangi amelindendir ki bu kadar makamı aştı diye düşünürken, 'Bu kadın yetim annesidir' diyecekler."

ŞEHİTLER ÖZEL YERDE

Şehitler, adil olanlar, samimi ve dürüst davrananlar, akraba gözetenler, halka nazik davrananlar, adaletli yöneticiler, ibadet ehli olanlar, Peygamber'imizi ve peygamberleri sevenler, hak ve hukuka dikkat çekenler özel yerde olacaklar.

CENNET EHLİ ALLAH'I (CC) GÖRECEK

Resulullah'a (salat ve selam ona olsun) sordular: "Cennette Allah'ı (CC) görecek miyiz?" "Evet" diye buyurdu. Sonra şöyle buyurdu: "Dünyada güneş ve ayı görmek için zorlanır veya şüphe duyar mısınız?" Allah her bir hak eden kuluyla muhatap olacak. Hatta filan kişiye "Şu işi yaptığını hatırlıyor musun?" diye soracak. Ama O'nun bu sorusu veya tecellisi o alemin ölçülerine göre olacak. Bunu örnekleme dahi zordur. O âlemi sadece duyu organları vesaireyle algılamak olarak düşünmemek gerekir. Kurallar o gün konulacak.

KAZA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kaza namazı kılacak olan kişinin, kılacağı namazı belirleyerek niyet etmesi asıldır. Fakat üzerinde çok sayıda kaza namazı varsa, geçmiş namazları kaza ederken, "Vaktinde kılamadığım ilk sabah/ilk öğle/ilk ikindi/ ilk akşam/ilk yatsı namazını kılmaya" şeklinde niyet edebileceği gibi, "Kılamadığım son sabah/ son öğle/son ikindi/son akşam/son yatsı namazını kılmaya" şeklinde de niyet edebilir. (DİYK)

Bir namaz hem kaza hem sünnet niyetiyle kılınabilir mi?

Bir namaz hem kaza hem de sünnet niyetiyle kılınamaz. Kılınacak namazın ne olduğu kesin olarak tayin edilerek ona niyetlenilmesi gerekir. Hem kaza namazına hem de vaktin sünnetine birlikte niyet edilirse bu namaz, kaza namazı olur. Hem kaza namazı hem de vaktin sünneti kılınmış olmaz (El-Fetâva'i-Hindiyye, I, 73), (DİYK)

Secdede ayakların yerden kesilmesi namaza zarar verir mi?

Secde ederken, rüknü yerine getirecek (Sübhânellâhi'l-azîm diyecek) kadar bir süre ayak parmaklarından birinin yere dokunması yeterlidir. Ayakların en az birisi bu kadar süreyle yere dokunmazsa namaz sahih olmaz (Aliyyü'lkârî, Fethu Bâbi'l-'inâye, I, 228; Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 85-86), (DİYK)