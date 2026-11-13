Dünyanın ebedi olmadığını herkes biliyor. Zira yaşayarak, görerek buna kendisi şahit oluyor. Ancak bazı insanlar bu geçici alemin nihayetsiz bir aleme gebe olduğunu bilemiyor. Evet dünya geçicidir.

Hayat da. Ama ahiret yurdu ebedidir. Sonsuzdur. Nihayetsizdir. O zaman özetleyelim: Bize sorulmadan, olurumuz olmadan zaruri bir hayata geldik. Burada imtihana tabi tutuluyoruz. Burada ya günah, suç ve şer ektik; veya iyilik, erdem, huzur ektik. Ürününü öldükten sonraki kabir - berzah - aleminde kısmen alacağız. Şu farkla ki; kabir aleminde sorgu sual sınırlı olacak. Dünyada yaptıklarımızın bedelini de kısmen göreceğiz. Bu alemde bedenler çürüyecek. Ruh ise çürümeyecek.

BİRİNCİ SURA ÜFÜRÜLECEK

Gün gelecek ve İsrafil meleği üfürecek. Sûr denilen - niteliğini Allah bilir - boruya üfürecek ve herkes ölecek. İnsan, cin, melekler, hayvanlar ve her canlı. Baki olan sadece O'dur. Yüce Rabbimiz. Bu esnada dış alem de değişecek! Güneş, yıldızlar, ay ve evren dağılacak.

Allah'ın dilediği kalacak, dilemediği yok olacak. Arzu ettiği yeniden yaratılacak. Arzu etmediği sonsuza uğurlanacak. Allah (CC) dilediğini var, yok eder, yoku var eder. Karar O'nun, hüküm O'nun, hükümranlık O'nun, var O'nun, yok O'nun. Ebed O'nun, ezel O'nun. Ol demek O'nun, öl demek O'nun, Varlık O'nun, Yokluk O'nun.

SONRA İKİNCİ SURA ÜFÜRÜLECEK

Sonra Rabbül Alemin İsrafil meleğini diriltecek ve Sûr'a üfür buyuracak. Kainat yaşanır hale getirilecek. İnsanların çürümüş kemikleri birleşecek ve yeni bir yaratılışla yaratılacak. Ve Ruhlar bedenle buluşacak. Zira İsrafil birinci Sûr'a üflediğinde Ruhlar da ölecekler. Böylece hayat ile ahiret arasındaki Berzah alemi artık geride kalmış olacak.

MAHŞERLE BAŞBAŞAYIZ

Bütün insanlar, cinler, melekler, hayvanlar mahşere sevk edilecekler. Bütün bu olaylar akli melekeleri aşan olağanüstü bir sevk ve emirle olacak. O gün verili kurallar değişecek. Evrensel kurallar, yeni kurallara inkılap edecek. O gün herkes korku, ümit, umut, heyecan, şaşkınlık içinde bocalayacak. Zatı ezel ve zatı ebed olan Allah (CC) hariç.

VE O GÜN DEFTERLER UÇUŞACAK

O gün insanlar başlarına geleceği beklerler. Kimse kendinden emin -güvende- değil. Sonra birden bütün kainatı sarsan bir hal olacak. İnsanların önüne amel defterleri uçuşacak. Herkesin defteri ayrı olacak. Kiminin sağ eline, ve önünden; kimine sol eline ve arkasından bu defterler verilecek. 'Oku!' denecek. Hesabı anlarsın denecek. Kişiler defterlerini dikkatle açacaklar. Herkes iyiliği ve kötülüğü görecek. 'Vay!' diyecek her insan ve her cin. Hiçbir şey unutulmamış. 'Eyvah' diyecekler. Korku salınacak meydana. Kişi babasından, evladından kaçacak o gün. Zira o gün herkesin zaten bir derdi, korkusu var.

PEYGAMBERLER KÜRSÜDELER

O gün Peygamberler de beklemekteler. İnsanların sadık ve mümin olanları Peygamberlerini arayacaklar. Ümmetleri hesap sırasında Peygamberlerini inkar edecekler. Yalan söyleyecekler. Sadıklar hariç.

O GÜN GÖLGELENECEK YEDİ İNSAN

Mahşerde gölge olmayacak. İnsanlar ter içindedir. Güneş - yeniden yaratılacak - yaklaşacak. O gün 7 sınıf insan var ki gölgelenecekler. Sıcaktan etkilenmeyecekler. Bu 7 gurub şunlardır:

Adil devlet başkanı; Allah'a kulluk eden ve böyle büyüyen genç; kalbi camiye bağlı Müslüman, birbirini Allah için seven iki Müslüman, zinadan şiddetle sakınan genç; sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizli sadaka veren kişi; ve tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi " (Buhari, Müslim) Bu 7 gurub insan o günün dehşetini daha rahat geçirecekler.

TERAZİYE ÇIK DENİLECEK

Terazi için 'mizan' kelimesi kullanılır. Mizan'ın bir anlamı da adalet, adalet tartısıdır. O gün ameller tartılacak. Kimseye zerre kadar zulüm olmayacak. Herkese özel terazi mi; yoksa bir anda milyonlarca kişiyi tartacak ve o günün haline uygun bir terazi mi onu ancak Allah bilir. Ama şu belli ki herkes tartıya çıkacak. İnsanlara çık dendiğinde ayaklar, baldırlar, eller, vücut titremeye başlayacak.

ZALİMLER O GÜNDEN KORKSUNLAR

Evet elbette iyiler kurtulacak. Onlara gam ve keder gelmeyecek. Güvende olacaklar. Ama kötüler, zalimler, kul hakkı yiyenler, hırsızlar, katiller korkacaklar.

O gün kimseye özel muamele edilmeyecek. Kimse de zerre kadar zulüm ve haksızlık görmeyecek. Adalet tecelli edecek. Adl'i ilahi mahşere yansıyacak.

MELEKLER TESBİHE BAŞLARLAR

Cehennem yaklaştığında bütün melekler kanatlarını yere vurarak - Sübbuhun - Kuddusun - Sübhansın Kuddussun ' demeye başlayacaklar. Bu hal o günün dehşetini çoğaltacak. Ruhlar ve meleklerin Rabbi olan Allah'a secde edecekler.

RABBİN AFFI COŞACAK

O gün insanlar bütün ümit kapılarının kapandığını sandıkları bir anda Allah'ın Yüce rahmetinin cömertliğine şahit olacaklar. Bazen ufak bir iyilik günahların affına vesile olurken bazen hesaba katılmadık kötülükler şiddetli azabla cezalanacaklar.

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SIRATTAN GEÇMEDEN CENNET YOK

O gün kötüler, zalimler, dinsizler, Rabbi tanımayanlar, kibirliler, insanları aşağılayanlar, kul hakkı yiyenler pişman olacaklar ama zerre kadar fayda göremeyecekler. Dünyada tövbekarlar, samimiler, inatçı olmayanlar, pişmanlık duymuş olanlar ilahi Rahmetten yararlanacaklar. Sırat köprüsü kurulacak. İnce, yokuşu binlerce yılla tarif edilmiş bu adalet köprüsünden herkes geçecek. Köprü ateş üzerine kurulmuştur. Mümin geçerken ateşten ses gelecek; ey mümin çabuk geç. Nurun ateşi söndürüyor. Zalim, günahkar, kibirli, art niyetli, Allah ve Peygamber bilmez, kutsal kabul etmez kişiler oradan geçerken içine düşenler olacak. Takvalılar olacak. Allah'a secde edeyim diye eğilmek isteyenler olacak ama secde edemeyecekler. Zira sırtlar duvar gibi kaskatı kesilecek. Sırat köprüsünde sorgular olacak. Bazı soruları cevaplayanlar ilave bir Sırat'ı daha yaşayacaklar. O Sırat daha hassas olacak. Ve sonra cennet ve cehennem için hesap başlayacak. Kimler cennetlik, kimler cehennemlik. Orada belirlenecek.. Önümüzdeki hafta cennet ve cehennemi yazarız inşallah. Rabbim sağ kitabı sağ elinden alanlardan eylesin. Terazide iyilikleri ağır basanlardan eylesin. Sırat'ta yıldırım gibi geçenlerden eylesin. Amin.