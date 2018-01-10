HİLÂL KAPLAN

Ülkücüler, 15 Temmuz'un tartışmasız kahramanları içindeydi. O gece sabaha karşı, Şehitler Köprüsü'nden dönüş yolundayken, "Beraber direndiğimiz ülkücüler ve ulusalcılar, sizinle aynı ülkeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. Allah her birinizden razı olsun" yazmıştım; hâlâ da o ruh hali içindeyim. Sonradan adına "Yenikapı Ruhu" dediğimiz ortak hissiyat buydu.

Bahçeli, darbe girişiminden sonra attığı her adımda, o melûn gecede kendisi ve teşkilatı hangi yönde hareket ettiyse, istikâmetinden şaşmadı. Erdoğan'ın şahsında kast edilenin bu devletin bekâsı olduğunu aklından hiç çıkarmadan hareket etti. Sistem değişikliğine gidilmezse, iç siyasî karmaşanın önü alınması zor biçimde artacağını bilerek sorumluluk aldı.

Bahçeli, koltuk veya menfaat peşinde olsaydı, 7 Haziran seçimleri ertesinde, HDP ve CHP ile koalisyona girerdi. Hatırlayın, Kılıçdaroğlu Başbakanlığı bile Bahçeli'ye teklif etmişti. Ancak Bahçeli, tüm teklifleri ve güzellemeleri elinin tersiyle itti. Ülkenin belirsizlik atmosferinden çıkarılması için makam mevkiyi umursamadı.

Bu yüzden Bahçeli'nin, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için "MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. MHP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi milletvekilliği seçimlerine girer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 'Yenikapı ruhu'yla hareket edip Erdoğan'ı destekleme kararı alır" diyerek, 15 Temmuz'dan beri sürdürdüğü dik duruşunu devam ettirdi.

Sanırım dünya siyaset tarihinde bile benzerini bulmanın zor olduğu şu cümlelerle de, Erdoğan'ın kabinesinde yer alma konusundaki sorulara, mevzunun yine makam mevki değil, ülkenin bekâsı olduğunun altını çizerek şöyle cevap verdi:

"MHP pazarda satılmaz, pazarlanamaz bir partidir. Eğer Recep Tayyip Erdoğan veya herhangi birisi cumhurbaşkanı olduğunda, kuracağı hükümetin içinde 'Biz size destek verdik, bu kadar bakanlık isteriz' gibi ahlaksız bir davranışın içinde olmayız. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi, yürütmeyi kendisi kurar. Nasıl kuracaksa kendisinin bileceği iştir. Kendisine destek verdik diye, ortaklık şeklinde, hâlâ koalisyon devam edermiş gibi bir anlayışla sağdan soldan sarkmaları kabul etmez. Cumhurbaşkanı'na da bunu kabul etmemesini tavsiye ederim. Kendisinin istediği çalışma arkadaşları olmasında ülkemiz açısından yararlar vardır."

Şimdi Bahçeli'nin Erdoğan ile yol yürümesine çıldıranların asıl derdi, HDP ve CHP ile yol yürümemesinin verdiği kuyruk acısıdır.