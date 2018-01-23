HİLÂL KAPLAN

Aslında bu sözlere köşe yazısı değil, şiir yazılır ama vazifemizle iktifâ edelim. Şöyleydi o diyalog:

Muhabir: İstikâmet neresi?

Er Mehmet: Kızıl Elma!

Muhabir: Ailenize mesajınız var mı?

Er Mehmet: Beklemesinler.

Muhabir: Türkiye'ye bir mesaj gönder...

Er Mehmet: Ne söyleyeyim abi, bu vatanı bölemezler.

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