HİLÂL KAPLAN

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı, 52'nci gününe girdi. Şehir merkezine sadece kilometreler kaldı. YPG, artık şehir merkezi çevresinde büyük bir karşılık da veremiyor. Köyler teker teker Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu kontrolüne giriyor. Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât mensuplarımız da Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza mücadele veriyorlar.

20 Ocak'tan, yani harekâtın başladığı günden son bir haftaya değin hava şartları aleyhimize işliyordu. İHA'ların havadan görüntü alması ve SİHA'ların müdahalesi meteorolojik zorluklar sebebiyle mümkün olmuyor ya da aza iniyordu. Ancak bugün, hava şartlarının da düzelmesiyle, hem havadan hem karadan müdahalede başarı en yüksek seviyesine çıkmış bulunuyor. Nitekim YPG'nin üst kadrosu, Afrin'i teker teker terk ederken, Esed'in İran destekli az sayıdaki milisi de ya telef oldu ya da kaçtı. Öte yandan, YPG şerefsizliğinin bir gereği olarak, şehir merkezini terk etmeye çalışan sivillerin önünü araçlarıyla kesip, onları 'insan kalkanı' olarak kullanmaya çalışıyor.

Şu ana dek 3.347 terörist etkisiz hale getirildi. 43 şehit verdik ama o şehitlerin alınması için canlarını fedâ ettikleri toprakların hiçbirinde geri adım atmadık ve aldık. Fırat Kalkanı'nda Türkiye'nin askerî kuvvetinin hâlâ diri olduğu dosta düşmana gösterilmişti; Afrin'de ise Türkiye'nin NATO'nun en adanmış ve aktif ordusu olduğu kanıtlandı.

Öte yandan şimdiye dek, sözde NATO müttefikimiz ABD'nin, Afrin'e geçen binlerce YPG teröristini engellemek için bir müdahalesini görmedik. Dahası, Münbiç'te basınla birlikte gövde gösterisi yapan Pentagon generallerinin "Bizi vurdular. Biz daha agresif vuracağız" tehditlerini de unutmadık. Ancak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki YPG teröristlerinin durumu ile ilgili mutabık kalındığını açıkladı. Bu mutabakat açıklaması, ABD'nin taktik bir oyalaması olabilir. Zira Obama yönetimi de YPG'nin Fırat'ın batısına geçmeyeceği sözünü vermişti. Öte yandan bu mutabıklık tablosu, Türkiye'nin de taktik bir oyalaması olabilir. Zira Türkiye, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları vesilesiyle "Biz yolumuza devam edeceğiz" mesajını vermeye devam ediyor.

Her halükârda görünen o ki, nisan ve mayıs ayları, Münbiç üzerinden ABD ile ittifakımız açısından tarihî günlere şahit olacak.