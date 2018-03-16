HİLÂL KAPLAN

Dün öğle yemeğinde, Türkiye'nin dört bir yanından, alanının önde gelen kadınları, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştuk.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Emine Erdoğan'ın öncülüğünü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürütücülüğünü yaptığı Sıfır Atık Projesi yemeğin ana gündemiydi.

İsrafın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkları kaynağında ayrıştırıp miktarının azaltılması gibi geleceğimiz için çok elzem amaçlara hizmet eden projenin yaygınlaştırılması ülke ekonomimize de büyük katkı sağlayacak.

"Sürdürülebilir kalkınma, ancak tasarruf kültürü ve atıkların kontrolü ile mümkündür" diyen Hanımefendi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir aydır uygulanan proje kapsamında "Sıfır atık" projesi sayesinde 50 ağacın kurtarıldığını, 100 voltluk bir ampülün 2,5 milyon saat yanmasına eşdeğer elektrik enerjisi kazanıldığından gururla bahsetti.

Ayrıca menüdeki tüm yemekler, zerre israf etmeden ve Külliye'nin organik bahçesinde yetiştirilen sebze meyveler kullanılarak hazırlanmıştı. Örneğin badem sütü hazırlanırken ortaya çıkan un tatlı yapımında ya da zencefil şerbeti hazırlanırken ortaya çıkan posa toz haline getirilip yemek yapımında kullanılmıştı.

En zarif detay ise, dokusunda zeytin tohumu tanecikleri, üzerinde zeytin dalı işlemesi bulunan ve davetlilere hediye edilen mendillerdi.

Afrin'deki Mehmetçiklerimize ince bir selam gönderen bu mendiller, gömüldükleri takdirde üç ay içinde toprakta çözünüp zeytin ağacı olarak çıkıyorlar!

Sıfır atık projesi, gerçekten de en çok kadınların sahiplenmesi ile yaygınlaştırılabilecek bir amacı içeriyor. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına büyük katkı sunacak bu projenin, Hanımefendi'nin sahiplenmesiyle daha da çok kişiye ulaşacağına inanıyorum.