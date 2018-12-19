HİLÂL KAPLAN

17-25 Aralık haftası, Türkiye'de herkesin nerede durduğunu gösteren turnusol kâğıdı bir tarihti.

Kimisi zil takıp oynadı, kimisi ölü numarası yaparak kendisini sessize aldı. Bugün insanlar aHaber'de görünmek için can atsa da o günlerde çıkıp da mertçe konuşacak, FETÖ'ye kafa tutacak bir avuç insandık.

Çok şükür Erdoğan'ın direnişi ve milletin ferasetiyle bugün bambaşka bir yerdeyiz. 15 Temmuz sonrası neyin ne olduğu daha da açık ortaya çıktı. Ancak 17-25 Aralık'ın ABD ile bağlantısı yeterince konuşulmadı.

FETÖ ile yakınlığı o günlerde pek dışa vurulmamış olan Can Dündar'ın, 17 Aralık'tan iki hafta önce ABD Büyükelçisi'nin "İmparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz" demiş olması ilk işaret fişeğiydi aslında. O senenin aralık başında Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yaptığı ziyaret ve FETÖ'cü başat isimlerle bir araya gelişi, ardından canhıraş biçimde dershane meselesinde FETÖ ağzıyla konuşmaya başlaması mesela. 19 Aralık günü ise ABD Büyükelçisi'nin öğle yemeğindeki konuğu yine Kılıçdaroğlu'ydu. Sonradan hukuksuz ses kayıtlarını Meclis kürsüsünden dinleten tek kişi olarak tarihe adını kara harflerle yazdıracak olan da kendisiydi.

Ya da dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'nın, ABD'deki FETÖ'cü oluşum Rumi Forum'un başkanı tarafından tam da o sabah aranmış olmasının tespiti önemliydi. Tüm bunlardan daha açık olan irtibat ise 17-25 Aralık dosyasının, FETÖ'cü polis eliyle ABD'ye kaçırılması ve buna dayanarak Halkbank'a karşı ABD'de açılan davadır. Yurtdışı yasağının mahkeme tarafından kaldırılması sonrası FETÖ'cü eski polis Hüseyin Korkmaz, tüm dosyayı ABD'ye kaçırmıştı. FBI ile görüşen Korkmaz, masraflarının da ABD tarafından karşılandığını söylemişti.

Türkiye'de bazı çevreler, ABD'nin yarım bıraktığı işi tamamlayıp söz konusu bakanları Meclisimiz eliyle, içlerinden ikisinin ByLock kullanıcısı olduğu darbeden sonra ortaya çıkan Anayasa Mahkemesi'nin önüne çıkarmaya kalktı. Bu başarılmış olsaydı, ABD'deki Halkbank davası da muhtemelen açılmayacaktı çünkü gerek kalmayacaktı!

17-25 Aralık'ın üzerinden beş sene geçti ama kalıntıları hâlen aramızda... Geçmişi unutmamak bu yüzden en büyük mücadele biçimidir.