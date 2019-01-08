HİLÂL KAPLAN

'Amerikan cüreti' diye bir şey var gerçekten!

Dün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, önceki durağı İsrail'de, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz.

Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" demiş.

Daha önce de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Türklerin Suriye'de Kürtleri kıyıma uğratmamasını güvence altına almaya çalışıyor" diyebilmişti! Kürtler, şimdiye dek ABD'nin Ortadoğu politikasında 'düşman'ına karşı kullandığı gruplardan biri olmaktan öte gitmedi.

Kâh SSCB'ye karşı, kâh Saddam'a karşı önce sahiplenir gibi olduğu ama sonra ortada bıraktığı Kürtlere bakın.

O yüzden bugün ABD'nin Türkiye gibi bir ülkeye karşı "Kürtlerin katledilmesi" endişesini taşıdığını ifade etmesi dahi bir aymazlıktır, utanmazlıktır.

Türkiye'nin gerek Güneydoğu'da gerek Afrin'de yürüttüğü PKK'ya karşı mücadelede sivillerin hayatına esas kasteden unsur PKK/YPG'dir. PKK, sadece son üç yılda 425 sivil vatandaşımızı ve Afrin harekâtı sırasında da 28 Kürt sivili katletmiştir.

Ayrıca Kürtlerin yaşadığı dört ülkeden biri olan Türkiye, diğer üç ülke İran, Suriye ve Irak'a nispetle bir arada yaşama konusunda en güzel örnekliği sergilemiştir.

Hem evlenip aile kurma gibi gündelik hayat pratiklerinde en yüksek birliktelik oranı bizdedir, hem de Cumhurbaşkanı'ndan Bakanlara devlet yönetiminde ayrımcılığa uğramadan Kürtlerin en tepeye çıkabildiği tek örneğizdir. Irak'ın federal sisteme geçişini burada istisna tutuyorum, zira ortaya çıkarılan sonuç işgalle şekillenen bir zorlamadır ve ülkenin siyasi-toplumsal ayrışmışlığı ortadadır.

Keza yine yüzbinlerce Kürt, Saddam'ın veya Esed'in zulmünden kaçarken sığındıkları adres olarak Türkiye'yi seçmişlerdir.

Bunun sebebi, kendilerinin yaşayacağı en güvenli toprak parçası olarak Türkiye'yi görmeleridir.

Trump'ın şimdiye dek kovduğu kişi sayısına bakılırsa, bu utanmaz yetkililerin sözlerine çok da kulak asmamak gerekir.

Herhalükârda Türkiye, yoluna devam edecek.