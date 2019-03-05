HİLÂL KAPLAN

Karşımda üç fotoğraf var.

İlkinde CHP-İYI Parti-Saadet ittifakının Beyoğlu adayı Alper Taş, elinde mikrofon konuşma yapıyor. Salona asılı resimlerden biri PKK elebaşı Öcalan.

Diğeri ise İYI Parti'nin Beyoğlu teşkilatıyla yapılan bir toplantıdan.

Arka fonda Meral Akşener var.

Sonuncusunda ise Taş, Saadet'e yakın televizyon kanalında konuk olarak konuşuyor.

Aldığım bilgiye göre bu üç fotoğraf aynı hafta içinde çekilmiş. CHP'nin adayı, Öcalan ile Akşener'i bir araya getiren bu kampanyadan millet için nasıl bir hayır hasıl olabilir?

Ne demişti HDP Eş Başkanı:

"Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz." HDP Şişli İlçe Başkanı da CHP'nin adayının ve yüzlerce CHP'linin önünde şöyle demişti:

"Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri alacağız. Türkiye tarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız." Açıkça ülkeyi ikiye bölmekten bahseden bir zihniyet ve bunu alkışlayan İYI Parti ve CHP...

"31 Mart'ın bekâmızla alakası yok" diyenler, şu manzaraya bir daha baksa iyi olur.

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Kolları sıvama sırası süpermarketlerde



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekûn Mücadele" programı sonuçlarını veriyor. En son tanzim satış noktalarının kurulmasıyla da gıda fiyatlarındaki enflasyonun düşürülmesi sağlandı. Ancak yeterli değil. Süpermarketlerin ürünlerinin sunuş zincirindeki noksanlıkları tespit edip fiyatları daha makul seviyelere çekmesi gerekiyor.

Rekabet Kurumu, meyve ve sebzede haksız rekabet yapıp yapmadıklarının tespiti için 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı. Aralarında Migros, Bim, Şok ve Carrefour'un da bulunduğu market zincirleri mercek altına alınacak.

Devlet, milletin cüzdanını korumak için teyakkuzda.

Süpermarketler de aracıların değil, müşterilerinin çıkarını korumayı öncelik haline getirmeli.