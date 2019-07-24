HİLÂL KAPLAN

Kemâl Kılıçdaroğlu'nun, Deniz Baykal'a 'kaset operasyonu' sonrası CHP'nin başına getirildiği malum. 'Gandi Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının ilk döneminde "Yeni CHP" sloganını duymaya başlamıştık.

Buna göre CHP, ulusalcı ve Kemalist söylemi bir yana bırakıp, daha kucaklayıcı bir Atatürkçü söyleme bürünecekti. Bu doğrultuda başörtüsü yasağının AK Parti iktidarı tarafından kaldırılmasına pek ses etmediler.

Ancak aynı zamanda 'yeni CHP', FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonunun hemen öncesi Amerika ziyaretinde FETÖ liderleriyle buluşup, yasa dışı ve montajlanmış ses kayıtlarını Meclis kürsüsünden dinletecek;

FETÖ'nün kapatılan medya organlarına destek ziyaretlerinde bulunacaktı. Keza PKK ile de kavga etmeyecek, açıktan kınama yaynlamayacak ve dahası HDP ile açıktan işbirliğine gidecekti. Bunun neresi 'Atatürkçü'; ona CHP'li okurlar karar versin.

Fakat geçen seneki İstanbul İl Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanı seçilmesiyle 'yeni-yeni CHP'nin ilk somut adımı atılmış oldu. Daha altı ay önce katıldığı Türkiye Komünist Partisi'nin "Yeni bir sol atılım için hep birlikte" toplantısında kürsüye çıkan Kaftancıoğlu, orak-çekiçli kürsüden de solun yenilenmesi mesajını vermişti.

Kaftancıoğlu'nun CHP'de simgelediği değişimin mimarının eski İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı olduğu söyleniyor.

Geçtiğimiz yıl kongre sonrası Akşam'a konuşan bazı CHP'liler bu değişimi şöyle ifade etmişlerdi:

"CHP sosyal demokrat bir parti değildir, sosyal demokrasinin önünde en büyük engeldir ve kapatılmalıdır. CHP bir parti değil vakıf olarak hayatına devam etmelidir" söylemleriyle bilinen '10 Aralık Hareketi' adlı şaibeli oluşum partinin tek hâkimi haline geliyor.

İstanbul'daki delege yapısını kendine yakın isimlerden oluşturan bu ekibin ikinci kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkaracağı isim bile hazır. CHP kulisleri, en geç bir sene içerisinde yapılacak kurultayda eski İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını konuşuyor." Bu bilgiye, Kılıçdaroğlu'na eskiden yakın olan isimlerden Erdoğan Toprak'ın da CHP içindeki 10 Aralık'çılarla hareket ettiğini not düşelim.

Peki, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda Fırat Kalkanı harekât bölgesinde şehit olan askerlerimiz için İLK KEZ YPG'yi terörist diye anarak taziye yayınlamasnı bu değişimin parçalarından biri olarak okuyabilir miyiz? Ya da Özgür Özel'in 15 Temmuz için 'bal gibi darbedir' deyişini...

İl Başkanı Kaftancıoğlu, HDP ile yakın ilişkisiyle bilinen, Karadenizli, radikal sol çevrelere yakın, ateist bir isim. İl Belediye Başkanı İmamoğlu ise sağcı bir aileden gelen, Kur'an okumayı bilen, seküler hayat kodlarını haiz bir isim. Bu ikili karşıt dinamiği sentezleyerek İstanbul'u kazanan ekip, şimdi CHP'yi de benzer bir senteze zorlayacak.