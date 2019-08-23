HİLÂL KAPLAN

Terör saldırılarında yaklaşık 900 kişiyi öldüren ve geçtiğimiz sene resmen dağıldığını açıklayan Euskadi ta Askatasuna'nın (ETA) siyasî kolu Batasuna Partisi'ydi.

İspanya'da, 1998 yılında yapılan seçimlerde, Bask bölgesinde 1 milyon 250 bin oyun 224 binini alan Batasuna, ETA ile bağlantısı olduğu yönünde iddiaları inkâr ediyordu. Ancak söylemlerinden seçtikleri temsilcilerin balantılarına değin pek çok veri, organik bağı açık ediyordu.

Batasuna'nın kapatılması davasında İspanyol Yüksek Mahkeme Yargıcı Baltasar Garzon, Batasuna ile ETA arasındaki irtibatları tesbit etti. Buna göre ETA'yı terörist olarak nitelememekten siyasi tutukluları partiden aday göstermeye kadar 23 madde vardı. Neticede Batasuna, ETA ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2002'de önce üç yıl askıya alındı, 2008'de yasaklandı ve 2009 seçimlerine giremedi.

Batasuna'nın kapatılma gerekçeleri arasında, terör eylemlerini kınamaması, terör destekçisi slogan ve afiş kullanımı, halkı devlete karşı ayaklanmaya tahrik gibi sebepler vardı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Batasuna'nın itirazını, oy birliği ile reddetmiş olması ise önemlidir. Böylelikle, 2009'da AİHM'den çıkan kararla Batasuna, hukukî alanda da kaybetmiş oldu.

HDP'yi Batasuna ile karşılaştırdığımızda ise karşımıza daha da fecaat bir tablonun çıktığını görebiliyoruz. Çünkü HDP'nin tutuklu eski lideri Demirtaş'ın, toplam 40.000 kişinin ölümünden sorulu olan PKK'nın liderini açıkça öven sözleri, yine HDP'li vekillerin terörü kınamak bir yana PKK'lı canlı bombaların cenazelerine bizzat katılım sağlamaları gibi somut deliller mevcut.

Yine HDP'nin çağrısıyla 6-7 Ekim 2014'te çıkan olaylarda halk devlete karşı sokağa çıkmaya çağrılmış ve bunun neticesinde 50 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca PKK'nın hendek terörü ise Demirtaş dahil HDP'li yöneticiler tarafından basının önünde haklılaştırılmaya çalışılmıştı.

Tüm bunlar nazarı itibare alındığında, şayet AİHM hukuku uygulanacaksa, PKK ile bağlantılı üç belediye başkanının görevden alınması demokrasi açısından tutarsız değildir. Tutarsız olan, HDP'nin teröre desteğini meşru siyasî parti çatısı altında sürdürüyor olmasıdır.