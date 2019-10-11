HİLÂL KAPLAN

"Kapı gibi çağ açıp kapatan
Cennetmekân Fatih Sultan Mehmet Han,
Yeniden kükredi bugün Alparslan, bizimleydi!
Sur'da bizimle
Allah'sız zalimin zulmüne karşı,
Allah Allah diye inlettik arşı
Semayı titretti İstiklÂl Marşı, bizimleydi!
Yüksekova'da bizimle
Vallahi var bize kanat gerenler,
Bizimleydi gönül gözü görenler,
Evliyalar, enbiyalar, erenler, bizimleydi!
İdil'de bizimle
Ne kadar savaşsak bitmez yolumuz,
Gövdemiz hür, lakin esir kolumuz,
Tepeden tırnağa Anadolumuz, bizimleydi!
Silvan'da bizimle."
Mehmetçik, Afrin'e bu sözlerle girmişti.
Şimdi sıra Tel Abyad'da, Rasulayn'da, Ayn el-Arap'ta ve ötesinde...
"Kafam rahat değil" diye sızlanıyor kimisi, "Savaşa hayır" diyerek ağlıyor ötekisi. Utanmadan "Saray'ın savaşı" diyor, leşlerin meclisteki temsilcisi.
Her biri sinek vızıltısı gibi gelsin kulaklarınıza.
Çünkü bu millet sizinle. Sadece bunu demek için yazıldı bu yazı:
Sizinleyiz!
Duamızla, niyazımızla, tüm kalbimizle sizinleyiz.
***Harekâttaki ilk başarı Washington'dan Trump, canlı yayında, "Obama'nın PKK ile anlaşma yapması büyük bir hataydı.
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