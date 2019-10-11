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HİLÂL KAPLAN
11 Ekim 2019, Cuma HİLÂL KAPLAN

Sizinleyiz!

"Kapı gibi çağ açıp kapatan
Cennetmekân Fatih Sultan Mehmet Han,
Yeniden kükredi bugün Alparslan, bizimleydi!
Sur'da bizimle

Allah'sız zalimin zulmüne karşı,
Allah Allah diye inlettik arşı
Semayı titretti İstiklÂl Marşı, bizimleydi!
Yüksekova'da bizimle

Vallahi var bize kanat gerenler,
Bizimleydi gönül gözü görenler,
Evliyalar, enbiyalar, erenler, bizimleydi!
İdil'de bizimle

Ne kadar savaşsak bitmez yolumuz,
Gövdemiz hür, lakin esir kolumuz,
Tepeden tırnağa Anadolumuz, bizimleydi!
Silvan'da bizimle."

Mehmetçik, Afrin'e bu sözlerle girmişti.
Şimdi sıra Tel Abyad'da, Rasulayn'da, Ayn el-Arap'ta ve ötesinde...
"Kafam rahat değil" diye sızlanıyor kimisi, "Savaşa hayır" diyerek ağlıyor ötekisi. Utanmadan "Saray'ın savaşı" diyor, leşlerin meclisteki temsilcisi.
Her biri sinek vızıltısı gibi gelsin kulaklarınıza.
Çünkü bu millet sizinle. Sadece bunu demek için yazıldı bu yazı:
Sizinleyiz!
Duamızla, niyazımızla, tüm kalbimizle sizinleyiz.

***

Harekâttaki ilk başarı Washington'dan Trump, canlı yayında, "Obama'nın PKK ile anlaşma yapması büyük bir hataydı.
PKK, Türkiye'nin doğal düşmanı" dedi.
Bu, YPG ile mücadelemiz başladığından bu yana bir ilk. Bir Amerikan Başkanı, kendinden önceki başkanın ABD tarafından da terörist kabul edilen bir grupla anlaştığını itiraf etti. Bu, hem Türkiye tezleri açısından büyük bir kazanım hem de uluslararası alanda emsal teşkil edecek bir ifşadır.
Operasyonun, diplomatik alanda geri döndürülemeyecek ilk kazanımı budur.

***

Açın kapıları...
Başkan Erdoğan, Avrupa Birlği'ne mesajı verdi. Harekâtı, 'işgal' diye tanımlamaya devam ederlerse, mültecilerin serbest dolaşım hakkının önünde durmayacağız.
AB, mültecileri almamak için sınır kapılarını sımsıkı kapatıp, Akdeniz'de göçmen botlarını avladı.
Şimdiye dek Türkiye'ye karşı üzerine düşen finansal desteği de sağlamadı.
Türkiye, geri dönüşler için güvenli bölge oluşturmaya çalışınca da 28 ülke birden 'işgal' demeye başladı.
Başkan da "yok öyle yağma" dedi; gerisi gelecektir.

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