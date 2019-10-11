HİLÂL KAPLAN

"Kapı gibi çağ açıp kapatan

Cennetmekân Fatih Sultan Mehmet Han,

Yeniden kükredi bugün Alparslan, bizimleydi!

Sur'da bizimle



Allah'sız zalimin zulmüne karşı,

Allah Allah diye inlettik arşı

Semayı titretti İstiklÂl Marşı, bizimleydi!

Yüksekova'da bizimle



Vallahi var bize kanat gerenler,

Bizimleydi gönül gözü görenler,

Evliyalar, enbiyalar, erenler, bizimleydi!

İdil'de bizimle



Ne kadar savaşsak bitmez yolumuz,

Gövdemiz hür, lakin esir kolumuz,

Tepeden tırnağa Anadolumuz, bizimleydi!

Silvan'da bizimle."



Mehmetçik, Afrin'e bu sözlerle girmişti.

Şimdi sıra Tel Abyad'da, Rasulayn'da, Ayn el-Arap'ta ve ötesinde...

"Kafam rahat değil" diye sızlanıyor kimisi, "Savaşa hayır" diyerek ağlıyor ötekisi. Utanmadan "Saray'ın savaşı" diyor, leşlerin meclisteki temsilcisi.

Her biri sinek vızıltısı gibi gelsin kulaklarınıza.

Çünkü bu millet sizinle. Sadece bunu demek için yazıldı bu yazı:

Sizinleyiz!

Duamızla, niyazımızla, tüm kalbimizle sizinleyiz.

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Trump, canlı yayında, "Obama'nınPKK ile anlaşma yapması büyük bir hataydı.PKK, Türkiye'nin doğal düşmanı" dedi.Bu, YPG ile mücadelemiz başladığından bu yana bir ilk. Bir Amerikan Başkanı, kendinden önceki başkanın ABD tarafından da terörist kabul edilen bir grupla anlaştığını itiraf etti. Bu, hem Türkiye tezleri açısından büyük bir kazanım hem de uluslararası alanda emsal teşkil edecek bir ifşadır.Operasyonun, diplomatik alanda geri döndürülemeyecek ilk kazanımı budur.

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Başkan Erdoğan, Avrupa Birlği'ne mesajı verdi. Harekâtı, 'işgal' diye tanımlamaya devam ederlerse, mültecilerin serbest dolaşım hakkının önünde durmayacağız.Başkan da "yok öyle yağma" dedi; gerisi gelecektir.