HİLÂL KAPLAN

Trump'ın mektubu Külliye'ye ulaştıktan sonra çöpe atıldı ve sefere çıkıldı. Cevap, mektubun gelişiyle aynı gün başlayan Barış Pınarı Harekâtı'yla sahada verildi.

Başka neler mi çöpe atıldı: YPG'nin terör devleti hülyası ve İsrail'in Ortadoğu'daki 'küçük İsrail' projesi ile ABD-YPG ilişkisi.

Odağımızı sadece mektuba çevirmek isteyenler şu üç diplomatik zaferi görmezden gelenlerdir.

İlk kez bir ABD Başkanı PKK ile YPG'nin aynı oluşum olduğunu söyledi.

ABD'nin terör listesindeki bir örgütle askerî işbirliği yaptıklarını ve bunu hata olduğunu itiraf etti.

Dahası, PKK'nın DAEŞ'ten daha büyük bir terör tehdidi olduğunu dünya basının gözü önünde dile getirdi. ABD basını bu yüzden "Trump, Erdoğan'ın tezlerini tekrarlıyor" diye çıldırmış durumda.

Yahu biz ana muhalefetimize sadece son altı aydır YPG için terör örgütü dedirtebildik! Bu nasıl iş, onu söyleyin.

ABD bile harekât geliyor diye kenara çekildi, aceleden askerî üslerin içini protokole göre boşaltamadan çıktıkları için havadan patlatıp gittiler de, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ilk günden beri harekâta karşı, bunun Kürtlere açılmış bir savaş olduğunu iddia ediyor. Bu nasıl iş, onu söyleyin.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha bu salı günkü grup toplantısında, "Suriye'ye silah gönderdiler. Suriye'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye'ye gönderdiler" dedi. Şu anda TSK önderliğinde savaşan Suriyelilere gönderilen silahlar, Kılıçdaroğlu'na dert olmuş. Yetmemiş, İsrail açıkça DAEŞ'lileri tedavi ettiğini söylerken, Türkiye'ye iftira atmaktan çekinmemiş.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, YPG'nin tezlerini dillendiren bir ana muhalefet lideri, Beyaz Saray'da Türkiye tezlerini dillendiren bir ABD Başkanı var. Trump'ın mektubunu çöpe attık, sefere çıktık da bu CHP ile ne yapacağız, onu söyleyin.