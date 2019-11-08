HİLÂL KAPLAN

Tam iki hafta önceydi. CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Teröristin ağzıyla konuşanın Allah belasını versin" diye bağırmış, tüm CHP sıralarından da "Âmin" sesleri yükselmişti.

Dua kabul oldu mu bilmem ama 'teröristin ağzıyla konuşmaya' çok yakın bir şey oldu. Ağababa'nın, Meclis'te ağırladığı ve yan yana basın toplantısı yaptığı "Ceren Güneş" kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın, Resulayn'da etkisiz hale getirildi.

Aynı zamanda Türk Tabipler Birliği üyesi olan Aydın'ın sivil toplum bağlantıları da incelenmeli. Fakat Meclis çatısı altında CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından ağırlanıp kürsü verilmesi büyük bir skandaldı.

Gerçi CHP'nin terör örgütlerini mecliste ağırlamasına tek örnek bu değildi.

Mayıs ayında da, Meclise saldırı yapmak üzere gelen iki DHKP-C'li teröristin, CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal tarafından msafir olarak kabul edildiği ortaya çıkmıştı. Teröristler, Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilmişti.

Üzerlerinden bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem çıkmıştı.

Diyeceksiniz ki 'nerden bilecekti?' Söyleyelim: Yakalanan DHKP-C terör örgütü üyesi Mulla Zincir hakkında terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet ve hakaret suçlarından 5 adet açık ceza dava dosyası bulunuyordu. Diğer terörist Eylem Yücel ise 'Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak' suçundan Kocaeli/Kandıra Cezaevi'nde bir süre tutuklu kalmıştı. Ayrıca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet" suçlarından 13 adet açık ceza dava dosyası ve aranma kaydı bulunuyordu.

Terörist cenazesine katılan CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gamze İlgezdi'nin yanı sıra, daha yeni FETÖ'den mahkum olmuş Eren Erdem'in CHP Grup toplantısında alkışlarla karşılanmasını da hatırlarsak, CHP'nin terör örgütleriyle yakın temasının bilinçli bir tercih olduğunu görmek mümkün.

O yüzden bu yazıyı yazarken, "Kime ne dert anlatıyoruz?" diye düşünmüyor da değilim.