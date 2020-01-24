CHP, şayet Deniz Baykal döneminde benimsediği ve savunduğu FETÖ karşıtı çizgide ısrar etmiş olsaydı, bugün "Siz zamanında görmediniz, biz uyarmıştık" diyerek hepimizi utandıracak bir ahlakî üstünlüğe sahip olacaktı. Ancak CHP, FETÖ karşıtlığı bir yana, sandıkta FETÖ'cülerin bir numaralı tercihi haline getirildi.

İlkin söze "Fetullahçılar, F-tipi, vb." diye başlayan CHP'liler tasfiye edildi. Yerlerine dershane meselesinden Bank Asya'nın devrine, Zaman'ın kapatılmasından STV'nin uydudan çıkarılmasına değin her meselede ya milletvekillerinin ya da bizzat Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün ayağına giderek destek verdiği CHP'liler geldi. Yahu Mahmut Tanal, "protesto" olarak kameralar eşliğinde gidip Bank Asya'ya para bile yatırmıştı. Ne günlerdi!

Şimdi bunların hiçbiri olmamış, FETÖ elebaşısı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu'na ve diğer tüm seçimlerde CHP-HDP-İYİ Parti ittifakına oy desteği istememiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye parmak uzatıp suçlayabiliyorlar. Evet, FETÖ tarafından canına kast edilen Cumhurbaşkanı'nı, darbe gecesi FETÖ'cülerin tankları çekerek yol verdiği Kılıçdaroğlu'nun partisi suçluyor!

Daha hâlâ 251 şehidin hatırasına rağmen darbeye 'kontrollü' diyen bir anlayıştan söz ediyoruz. Benim sözüme de bakmayın, hepsi eski CHP milletvekili olan ve partilerinin FETÖ ile ittifakını ifşa ettikleri için ihraç edilen şu isimlerin sözlerine kulak verin:

Birgül Ayman Güler: "Her ne kadar parti yönetimimiz inkâr etse de, 30 Mart seçimlerinde cemaatle ittifak yaptık. İllerde ve ilçelerde, cemaatin çeşitli unsurlarının CHP ile yürüdüğünü hepimiz gördük."

Yılmaz Ateş: "Hem MHP'yi takdir ediyorum, hem Fenerbahçe Kulübü'nü. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, o terör örgütüne teslim olmadı. İktidarı ile muhalefeti ile o tuzağa karşı durmuş olsaydık, 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı." Yıldıray Sapan: "CHP'nin nasıl dönüştürüldüğünü, buna kimlerin yardım ettiğini, hangi yöneticilerin bu işin içinde olduğunu biliyoruz. Ama maalesef başını kuma sokanlar, bu gerçeği görmezden geldi. Devşirme adamlar gelmeye başladı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, FETÖ'den adamlar geldi! Bir aday belirleme süreci yaşandı, evlere şenlik. Birisi aday belirliyor, iki gün sonra o adayı çekiyorlar. Başka aday belirleniyor, onu da çekiyorlar. Kim yönetiyor CHP'yi? Hangi güçler yönetiyor? Pensilvanya'dan mı yönetiliyor?

Kimlerle ilişkiniz var sizin? Şu andaki CHP, organik CHP değil."

Baykal'a kaset kumpasını kuranların tek amacı, Baykal'ı tasfiye etmek değildi.

Partiyi, Baykal'ın Atatürkçü ve ulusalcı çizgisinin dışına çıkarıp yeniden dizayn etmekti. CHP, FETÖ'ye karşı Baykal dönemindeki duruşunu koruyabilmiş olsaydı, bugün ahlâkî üstünlüğüyle hepimizi utandırabilirdi. Bugünse, kendi tarihi açısından bir utanç vesikasıdır.