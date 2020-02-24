HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, katıldığı bir programda, CHP'ye hitaben çağrısını şu şekilde ifade etmiş:

"Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir dahaki seçimlerde daha açık, daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum."

Buldan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun eşleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile beraber, tutuklu eski HDP lideri Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununda verdikleri görüntüden 'cesaret' olarak bahsediyor. Yani aslında ortada halka gösterirken çekinilmesi gereken bir durum olduğunu kabul ederek, bunu ifşa etmenin cesaret olduğunu belirtiyor. Ve elbette HDP lideri olarak denginin CHP liderinin eşi değil, mevkidaşı Kılıçdaroğlu'nun kendisi olması gerektiğini de ima ediyor.

Aynı konuşmada şöyle devam etmiş:

"Bir seferliğine mahsus olmak üzere, biz HDP'nin varlığının ne kadar etkili olduğunu anlatabilmek için bir seferliğine kabul ettik.

Bundan sonraki dönemlerde bu tür şeylerin olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra yapılacak olan ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı."

CHP'nin İyi Parti ile ittifakı halka açık, kamu önünde cereyan eden bir ilişkiyken, HDP ile ittifakı gözlerden ırak, gizli bir ilişki gibiydi. HDP, artık bu muameleden bıktığını açıklıyor. Buldan, bunu da seçmenlerinin hassasiyetine dayandırarak izah ediyor:

"Bize oy vermeyen, bizim yanımızda görünmekten korkan kesimler var. Tabanımız bundan rahatsız. Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. Tabii ki ittifak vardı. Biz Türkiye'de legal alanda siyaset yapan bir partiyiz. Neden ittifak yapmayalım? Biz bu ittifakların daha açık ve şeffaf olmasını hep savunduk. Ancak bizimle ittifak yapanlar ne yazık ki buna sıcak bakmadılar."

CHP'den bu çıkışa nasıl bir cevap gelecek bilmiyorum. Ancak 'resmî partner' İyi Parti'nin nasıl karşılık vereceği, bundan daha önemli. Hâlâ seçmenlerinin gözünün içine bakıp HDP ile ittifak yapmadıklarını iddia edebilecekler mi, merak ediyorum.



"Turist Ekrem"

Haber başlığı, "İmamoğlu, Sapanca'da kampa girdi." Anlaşılan tatil düşkünlüğü ile tepki çeken Başkan, çareyi işi tatile çevirmekte bulmuş. Bu mevzu, espri konusu olmaktan çıkalı çok oldu. Başta oy verenleri olmak üzere tüm İstanbul'a bir saygısızlığa dönüştü. Gerçi kendisinin umurunda olacak mı, emin değilim.