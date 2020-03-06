Dünyada hâlen insanlarla etkileşime geçmemiş binlerce virüs olduğu düşünülüyor. Yani koronavirüs, ilk değil ve son olmayacak.

Şu anda dünyada koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden sayısı 3.285 kişi. Dünyadaki toplam vaka sayısı 95.572. Koronavirüsün küresel paniğe yol açmasının sebebi, SARS gibi diğer hastalıklara göre daha büyük hızla yayılması ve yol açtığı ölü sayısının daha hızlı ilerlemesidir.

Semptomlarının gribal enfeksiyona çok benzemesi de virüsün tesbit edilmesini geciktiriyor.

Çin'in Wuhan kentinden çıkan virüs, en çok canı Çin'de alsa da mevcut durumda Çin'de görülen vaka sayısı azaldı, İtalya ve İran gibi Çin dışındaki ülkelerde vaka sayısı arttı. Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi nerdeyse tüm gelişmiş ülkelerde görülen virüsün hâlen Türkiye'de çıkmamış olması, Sağlık Bakanlığı'nın erken dönem aldığı, hatta kimilerinin 'abartılı' bulduğu önlemler sayesinde.

Sosyal medyada, bir devlet hastanesinden izolasyon kabininde çıkarılarak ambülansa bindirilen hastanın görüntüsüne rastlamış olabilirsiniz. Türkiye, tedbirlerini sıkı tutan bir ülke olduğu için böyle görüntüleri daha sık göreceğiz. Bu, ülkemizde hastalık olduğu anlamına değil, tedbirlerin üst seviyede tutulduğu anlamına geliyor.

Singapur'a giden THY uçağında Fransız bir vatandaşında virüs tesbit edildiği haberi de paniğe yol açsa da uçağın geri boş döndürülmesi, yanlarında Türkiye'den gönderilen sağlık personelinin bulunması ve mürettebatın 14 gün boyunca gözlem altına tutulması da bu tedbirlere dahil. Yolcunun Türk olduğu yalanının sosyal medyada bu kadar hızlı yayılması da ülkemizde maalesef yalan haberin virüsten daha hızlı yol aldığını gösteriyor.

Ayrıca koronavirüs, SARS ve benzerlerine göre daha ölümcül değil.

Ancak en çok 60 yaş üzerindeki ve temelde başka bir hastalığı bulunanları ölümcül etkiliyor. Normalde enfekte olan kişide ölüme sebebiyeti %0.02 iken, 60 yaş üzerindeki ölüm oranı % 15 ile %40 arasında. Dolayısıyla gençler daha çok taşıyıcı olarak hastalığı atlatırken, esas bulaştırdıkları yaşlılar ve başka bir rahatsızlığı bulunanlar etkileniyor.

Koronavirüsün bu kadar yayılmasında Çin'in hastalığı uzun süre gizlemesi, İran'ın da aynı yanlışı yapması ve gerekli tedbirleri almaması yol açtı. Vatandaş olarak bu hususta ne kadar bilgilenirsek, atlatmamız da o kadar kısa sürecek.

Ellerimizi sık ve en az 20 saniye yıkamak, grip semptomları gösterdiğimizde hafife almayıp teşhis koydurmak, mümkünse 14 gün boyunca evden çıkmamak, çıkılacaksa maske takmak, yurt dışına zorunlu olmadıkça gitmemek, gidildiyse 14 gün kendimizi izole etmek alabileceğimiz kişisel tedbirler arasında. Bir süre el sıkışmayı ve kafa tokuşturmayı bırakmakta da fayda var.

Koronavirüsün ülkemizde görülmemesinin ekonomiye bazı olumlu etkilerini şimdiden gördük. Yaz mevsimi yaklaşırken, bu hali ne kadar muhafaza edebilirsek, milyarlarca dolarlık turizm gelirimizin de etkilenmemesini sağlayabiliriz.