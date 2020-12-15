Avrupa ülkeleri terörü kıta dışındaki ülkelere ihraç edip desteklemekte daha mahirdir. O yüzden terörle ilişkili partiler konusunda son yıllarda HDP ile kıyaslanacak pek örneklik yok. Ancak en yakın örnek, İspanya'daki ETA terör örgütü ile bağlantılı Batasuna Partisi olabilir.

Batasuna, Bask bölgesinde oyları %15-18 arası olan bir partiydi. Parti yetkilileri ETA ile bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları inkâr ediyordu. Ancak söylemlerinden seçtikleri temsilcilerin bağlantılarına değin pek çok veri organik ilişkiyi açık ediyordu.

İspanyol Yüksek Mahkemesi Yargıcı Baltasar Garzon'un talimatıyla önce ETA bağlantılı gazete "Egin" kapatıldı. Ardından Batasuna hakkındaki dava, ETA'yı terörist olarak nitelememekten siyasi tutukluları partiden aday göstermeye kadar 23 maddeden ceza istemiyle açıldı. Neticede Batasuna, 2002'de önce üç yıl askıya alındı, 2008'de yasaklandı ve 2009 seçimlerine giremedi.

Batasuna'nın kapatılma gerekçeleri arasında, terör eylemlerini kınamaması, terör destekçisi slogan ve afiş kullanımı, halkı devlete karşı ayaklanmaya tahrik gibi sebepler vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Batasuna'nın itirazını OY BİRLİĞİ ile reddetmiş olması ve Batasuna'nın AB nezdindeki ETA'nın parçası kabul edilmesi ayrıca önemlidir.

Bizde ise HDP'li vekiller, "Hepimiz Kemâl Pir'iz" veya "Liderimiz Öcalan" diyerek PKK bağlarını zaten reddetmiyorlar. Afiş ve sloganları bırakın, açıkça terörist taziyesine gitmeye değin terör propagandası gırla. En son bir HDP'li vekil, PKK'lı zanlının telefonunu polisten aşırırken, yani delil karartırken görüntülendi. Başka bir HDP'li vekilin aracı silah taşırken yakalandı. Örnekleri çoğaltabilirim ama ezcümle İspanya kadar demokratik, AİHM kadar duyarlı olsak yeter!

Esas merak ettiğim, "HDP, PKK'nın uzantısıdır" diyecek kadar açık olan Akşener'in, Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması çağrısına dair neden hâlâ tek kelâm etmediğidir. Selahattin Bey'in kahvaltı davetinde mi konuşmayı düşünüyor acaba?

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İMAMOĞLU'NDAN "TEST ETMELERE DOYAMADIK" HATTI



Zam yerine "finansal düzenleme", borç yerine "fon ihracı" ya da "temel atmama töreni" gibi alternatif deyimleri literatüre kazandıran Ekrem Başkan, bomba gibi bir deyimle karşımızda: "Test etmelere doyamadık hattı".

Zira kendisi AK Parti döneminde test sürüşü dahi yapılan Mahmutbey- Mecidiyeköy hattını ancak bir yıl sonra açabilmişken, bu sefer de test sürüşü 1.5 yıl önce yapılan Eminönü- Alibeyköy hattının tekrar test sürüşünün yapıldığını duyurdu. Elbette 19 Mart 2019'daki test sürüşünden bahsetmeden, sanki kendi döneminde yapılmış gibi...

İmamoğlu, "İstanbul nimet" derken acaba AK Parti'nin halihazırda bitirme aşamasına getirdiği projelerden mi bahsediyordu diye düşünmemek elde değil. Zira her ay en az bir tane AK Parti döneminde yapılmış icraatı kendi dönemine aitmiş gibi sunuyor. Hayırlı işler.