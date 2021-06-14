İBB Başkanı olarak 1994'te göreve başlayan Erdoğan'dan bu yana İstanbul'u 2019 yılına dek aynı siyasi çizgi yönetti. Ve ne hikmetse bugün ortaya çıkan Marmara Denizi'ndeki müsilaj rezaletinin son iki yıldır İBB'yi yöneten İmamoğlu ile hiçbir ilgisi olmadığına inanmamızı bekliyorlar.

Şahitleri de sağlam! Erdoğan'dan önce İBB Başkanı olan SHP'li (CHP) Nurettin Sözen... Sözen, Erdoğan'ı suçlayacak yüzü nerden buldu bilmiyorum ama Sözen döneminin nasıl bir kabus olduğunu bilmeyenlere hatırlatalım.

CHP'li Sözen başkanken, İstanbul tarihinin en büyük susuzluğunu yaşadı. Birçok ilçede yer yer 30 günü bulan su kesintileri oldu. Sular geldiğinde ise kesintiden daha az sürelerle geldi. Bitlenme ve uyuz vakaları arttı, âdeta sivrisinek istilaları yaşandı.

CHP'li Sözen başkanken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ergun Göknel'di. Bir yanda halk su sıkıntısı yaşarken, diğer yandan da vergileri yurt dışınaki bankalara aktarıldı. Meraklısına "İSKİ Skandalı" diye yazıp aratmalarını salık vererek devam edelim.

CHP'li Sözen başkanken, işçilerinin maaşını ödemediği için çöpler de sokaklarda yığın halinde kaldı. Salgın hastalıkların başlama ihtimalinin bile gündeme geldiğini dönemin gazeteleri yazar.

CHP'li Sözen başkanken, 1993 yılında, Ümraniye'de o meşum çöp patlaması hadisesi meydana geldi. Tam 39 vatandaşımız hayatını kaybetti ve kaybolan 12 kişinin naaşına dahi ulaşılamadı...

CHP'li Sözen başkanken, Haliç, bataklıktan halliceydi. Lağım kokusundan dolayı kimse o civara yaklaşmak bile istemezdi. Bugün İstanbullu Haliç'e keyif almak, çöp patlamasının olduğu yere de oraya kurulan spor tesisinden faydalanmak için gidiyorsa bu Erdoğan'ın eseridir.

O eser ki, tam 25 yıl İstanbullunun hafızasında yer etmiştir. 25 yıl sonra İstanbul yine bir CHP'li Başkan'da ve gelenin gideni aratmayacağını ummak istiyoruz.

Ancak eminim ki Silahtarağa'daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni durduran ve bunu da "temel atmama töreni" eşliğinde ilan eden İmamoğlu bile Sözen'i dinlerken, "Bari sen sussaydın" diye içinden geçirmiştir.