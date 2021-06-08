Muhalefet, iktidara öneri getirmek veya yol göstermek bir yana sadece yıkıcı bir ajandayla hareket ediyor. Hatta bazıları son günlerde Gezi benzeri ikinci bir ayaklanma çıkarma çağrıları yapıyor. Neyse ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi başka... Son haftalarda hem kısa hem de uzun vadede millete getiri sağlayacak birçok proje hayata geçirildi.

Bunlardan en önemlisi Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde çalışmalarına başlanan enerji arayışımızda aldığımız ikinci müjde oldu. Karadeniz'de 135 milyar metreküp ek doğalgaz keşfedildi ve böylelikle bölgedeki toplam keşif 540 milyar metreküpe çıkmış oldu. Ülkemizin on yıllık enerji ihtiyacına tekabül eden muazzam bu adım, dünya medyasında önemli bir gelişme olarak yer bulurken maalesef muhalefeti "üzdü". Nasıl küçümseyeceklerini bilemedikleri ifadelerle aslında kendilerini küçülttüler.

Cumhurbaşkanı, yine çok önemli bir proje olan ve Karadeniz'de büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı haline gelecek Filyos Limanı'nın açılışını yaptı. Yıllık 25 milyon ton yük elleçleme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük üç limanından biri olan Filyos Limanı, kuzey-güney koridorunun en önemli bileşeni haline gelecek.

Öte yandan Erdoğan'ın Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bırakılmayacağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile üniversitelerin ortak çalışmasıyla çözüleceğini ilan etmesi de sevindirici bir gelişme olarak kayda geçti.

Zira maalesef İBB Başkanı İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni bile açmayarak ve bunu "temel atmama töreni" gibi bir lakayıtlıkla duyurduğu için çözümün adresi olmayı kendisi reddetmişti. Müsilaj sorununun ortaya çıkmasındaki ana faktörlerden birisine de Erdoğan şöyle işaret etmişti: "Ergene'nin kıyısında hep CHP'li belediyeler olduğu için oradaki fabrikaların atıklarını engellemiyorlar."

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'KÜÇÜK ENİŞTE' ÜZÜLMÜŞ

Afyonkarahisar'ın Güney beldesindeki seçim sonuçları açıklandı. Davutoğlu, "İlk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak" diye duyurduğu seçim çalışmaları için Güney'e gitmiş ve "Eniştelerini bağırlarına basan hemşerilerime teşekkür ediyorum" demişti.

Ancak seçim sonuçlarına göre, 1830 seçmenli beldede aldıkları oy sayısı 17'de kaldı. Anlaşılan kendi partisinin beldedeki teşkilatı bile partilerine oy vermemişti. AK Parti, seçimi 1021 oyla, yani % 63.6 ile kazandı. Daha fazla ibret olmadan, ibret alırlar umuyorum ama biz yine de tutmayalım kendisini...