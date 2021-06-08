Hilal Kaplan | Erdoğan’ın gündemi
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OTOMATİK OYNAT
03:11
Hilal Kaplan | Erdoğan’ın gündemi 08.06.2021 | 10:48
04:25
Hasan Basri Yalçın | Devlet düzeni 08.06.2021 | 10:45
00:21
FETÖ’nün Kara Harp yapılanmasına operasyon 08.06.2021 | 09:04
01:48
Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi | Video 08.06.2021 | 01:33
01:57
AB’den internete ‘terör’ düzenlemesi | Video 08.06.2021 | 01:21
01:10
08:24
Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi | Video 07.06.2021 | 20:59
02:18
5 üyenin Yargıtay’daki yeni görev yerleri belli oldu | Video 07.06.2021 | 20:21
03:29
05:00
00:25
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde patlayıcı yüklü araç imha edildi | Video 07.06.2021 | 18:59
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Hilal Kaplan | Sedat Peker dosyasında Taha Ün de araştırılmalı 07.06.2021 | 16:34
06:00
Gaziantep'te komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı 07.06.2021 | 14:35
00:47
Hilal Kaplan'ın 3.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...