CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 zanlı, zimmetine para geçirme, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Aksoy tutuklanmıştı.

Belediyeye 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere çok sayıda eşya haczedildi. "Başkanı size emanet ediyorum" diyerek yerel seçimler öncesi kefil olduğu Aksoy'a Menemen'i emanet eden Kılıçdaroğlu ise hâlâ konuyla alakalı bir özeleştiri yapmış değil.

Keza Meral Akşener... Genel Başkan olarak Hatay'a gitmiş, esnaf ziyaretlerinde bulunuyor. Gittiği esnaftan herhalde istediği tepkiyi bulamayınca girdiği bir kuyumcu dükkânında tezgâhın arkasına birisi geçiyor ve hükümete atıp tutmaya başlıyor. Ancak dükkân sahibi "tezgâhı" bozup, "Burada iki kişiyiz, konuşan arkadaş burada çalışmıyor" diyor.

Sonradan kendisini esnaf olarak tanıtan Reşat Kayman'ın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olarak çalıştığı ortaya çıkıyor. Akşener, nasıl bir ekiple çalışıyor bilmiyorum ama kendi genel başkanlarını kaçıncı seferdir rezil edişleri sayısını unuttum. Türkiye'nin en büyük belediyesini yöneten Ekrem İmamoğlu ise 630 km metro hattı sözü verip iki yılda sadece 1.8 kilometrelik, yani toplam iki duraklık hattı tamamlayabiliyor. Bu hızla giderse sözünü 175 yıl sonra gerçekleştirecek! Ama açılışa CHP üst yönetimi gelip düğmeye basma yarışına giriyor.

İhaleleriyle ünlü İmamoğlu'nun 1 kg baklavaya 392 lira, kişi başı yemeğe 6400 lira, buşon parası 3 bin lira ödediği de biliniyor. Malum, İmamoğlu yönetimindeki belediyenin daha önce de 1 milyon liralık gazeteci-sanatçı söyleşisi ihalesi verip adı geçen hiçbir gazeteci-sanatçıyla söyleşi yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

Dün de İBB Kültür'ün 65 konserlik fatura düzenleyip 6 konseri yaptırmadığı anlaşıldı. İsraf algısıyla başa gelip İBB'ye bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeliği sayısını 101 kişi daha artırdığını da not düşelim. Başkan, "İstanbul nimet..." sözünün hakkını veriyor.

Latife bir yana, muhalefet iktidarı eleştirdiği hiçbir alanda daha iyisini sunamıyor. Bilakis icraat makamında olanlar neden yıllardır iktidara yürüyemediklerini maalesef uygulamalı olarak kanıtlıyorlar.