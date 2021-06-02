Video Haber Hilal Kaplan | Yakışmıyor...

Hilal Kaplan | Yakışmıyor...

Hilal Kaplan | Yakışmıyor...
02.06.2021 | 11:33

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Hilal Kaplan'ın 2.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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