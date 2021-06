Mercury News, San Jose- California merkezli, kendi halinde yerel bir gazeteydi. Ta ki Ağustos 1996'da gazeteci Gary Webb imzalı "Karanlık İttifak" başlıklı haber serisini yayınlayana kadar... Araştırmacı gazetecilik örneği olan yazı dizisi, isimler ve tarihlerle CIA'ya çalışan uyuşturucu kaçakçılarının Nikaragua'dan getirdikleri uyuşturucuları California'da özellikle siyah Amerikalıların yoğun olduğu mahallelerde sattırıp, elde edilen parayla da Nikaragua'nın sosyalist rejimine karşı savaşan "kontra"ların nasıl finans edildiğini anlatıyordu. Yani CIA, ülkesinde Nikaragua'dan getirilen uyuşturucunun satılıp geliriyle de komünizmle "mücadele ettiriyordu". Perde önünde ise "uyuşturucuyla savaş" propagandası yapıyordu.

Webb'in haberi ana akım medyada yer buldu bulmasına ama yerden yere vurularak. Yerleşik düzenin Demokrat ve Cumhuriyetçi iki kanadını temsilen New York Times ve Washington Post başı çekti. Hatta Post, gazetesini savunmak için yayınlanmak üzere mektup gönderen Mercury News'ün yazısını yayınlamayı reddetti. Yani cevap hakkı dahi tanımadı. Nihayetinde ise Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi raporu, 2000 yılında Webb'in tüm iddialarının asılsız olduğunu "belirleyerek" CIA'yı akladı. Webb'e o dönem CIA'dan yapılan baskı ve tehdidi görmek isteyenler "Kill the Messenger" filmini izleyebilirler.

Film demişken aklıma geldi. "Kaçakçı / American Made"i de izlemediyseniz, tavsiye ederim. CIA'nın Pablo Escobar'ın uyuşturucularının Amerika'ya girişinde hangi "kolaylaştırıcı" rolü oynadığını, komünistleri devirmek için nasıl silah kaçakçılığına giriştiğini güzel anlatır. Dolayısıyla dünyanın en büyük 'narkodevleti' ABD'dir; çünkü küresel uyuşturucu rotalarını dilerse basar, dilerse çıkarına kullanır ve "kasa" her zaman kazanır.

Tüm bunları neden mi hatırladım? Amerikan devletine bağlı "Amerika'nın Sesi" isimli yayında çıkan haberin başlığı şuydu: "Venezuela-Türkiye kokain hattı için stratejik ittifaklar gerekli."

Haberde hiçbir delil yok. Kendilerine çalışan bir analist "şöyle olmuş olabilir" diye teoriler üretmiş. Ama başlık küresel uyuşturucu ağına çomak sokan Türkiye'yi tam da yaptığı iyi işlerden vurup "narko-devlet" olarak yaftalamak üzerine kurulu...

Hadi, bu adı üstünde "Amerika'nın sesi" de aynı frekanstan yayın yapan sizler kimin sesisiniz? Biden'ın Latin Amerika'daki bir numaralı hedefi olan ülke ile Biden'ın bir numaralı hedefi olan lidere birlikte nişan aldığınızın farkında değil miyiz sanıyorsunuz? Üzerinize "Amerikan malı" damgası basılsa, bu kadar sırıtmazdı belki...

***



SPORDA ÇAĞ ATLIYORUZ

Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı'dan sonra EuroLeague kupasını kaldıran takım da Anadolu Efes oldu. Ergin Ataman da EuroLeague şampiyonu olan ilk Türk başantrenör ve Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague'i birlikte kazanan ilk koç olarak adını tarihe yazdırdı.

Ataman'ın konuşmasındaki şu satırların altını çizdim, Alman hükümeti de çizmiştir umarım: "Yayıncı kuruluş, oyuncularımın aileleri, kızlarım gelemedi. Almanya vize vermedi. Burada Türkiye aleyhine çalışan bir sürü kişiyi düşününce endişe verici."