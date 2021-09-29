Açıkçası yurt konusu üzerinden bir muhalefet dalgası başlamamış olsaydı, ülkemizin "dünyada en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğreci yurduna sahip" olduğunu öğrenmeyecektim.

AK Parti iktidarından önceki 79 yılda devlet tarafından yapılan yurt sayısı 190 iken, sadece 18 yılda bu rakam 774'e çıkmış. Yatak kapasitesi ise 182 binden, 720 bine yükselmiş. Bu rakam İngiltere'de 550 bin, Fransa'da 365 bin, nüfusu Türkiye'ye yakın olan Almanya'da ise 290 binmiş. Üstelik eski yurtlarla AK Parti döneminde inşa edilenlerin hem dış hem iç mimari hem de altyapı ve olanaklar açısından kıyaslarsak arada devasa bir uçurum olduğunu görmek de mümkün.

Sıkıntı yaşayan öğrencilere de hem o illerdeki valilikler hem de AK Parti belediyeleri kapılarını açtı. Muhalefet ne yaptı? %95'i barınma sorunu yaşamayan ve/veya öğrenci olmayanların parkta çadır kurmalı eylemlerine gitti.

Peki, en istikrarlı biçimde on yıllardır CHP'de olan İzmir Büyükşehir Belediyesi son on yılda kaç yurt yapmış dersiniz? SIFIR! Başkan olur olmaz, Körfez manzaralı tarihi Şato Restaurant'ı kendisine tahsis eden Soyer, milyon dolarlık başkanlık konutunda otururken İzmir'in gençleri için barınacak bir kişilik yer yapmadı. Üstelik vaat ettiği Evka-3 Öğrenci Yurdu'nu da bitirmedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bakalım. Öğrencilere yer açmak için evsizlerin kaldığı barınma evlerini ve hasta yakınlarının kaldığı şefkat evlerini boşalttırdı. Koca Ankara Belediyesi birkaç yüz gencin yerleştirilmeden önceki bir aylık otel masrafnı karşılamaktan mı aciz? Yoksa evsiz garibanların veya hasta yakınlarının gözünüzde hiç mi değeri yok?

Peki CHP'li Muğla Belediyesi'ne ne demeli? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 5 bin 400 kapasiteli öğrenci yurdu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin binaya içme suyunu bağlamaması sebebiyle hizmete açılamıyormuş. Böyle rezalet olur mu?

Muhalefetin yurt konusunda ağzını açabilmesi için öncelikle gösteriş için bile olsa büyükşehir belediyelerinin yaptırdığı birkaç yurda işaret etmesi gerekirdi. Ama ya hiç yurt yapmamışlar ya da olanın işletilmesine engel olmuşlar. Durum böyleyken gerçekten ne âlâ muhalefet...