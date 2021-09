Kıbrıs’ta Türkiye’nin haklı çıkarları var

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs’ın kendilerine ait olduklarını düşünüyorlar. Bu kabul edilemez. CHP’li Ünal Çeviköz’ün açıklamasını anlayamadım. Mavi Vatan’a ‘yayılmacılık’ demelerine anlam veremedim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkevi açılışında buluştuk. Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in davetiyle New York'ta Rum Kesimi Cumhurbaşkanı ile de görüşecek. Kendisine bu görüşmeden CHP'li Ünal Çeviköz'ün Türkiye'yi "yayılmacılıkla" suçlamasına ve eşit egemenlik vizyonundan geleceğe dair öngörülerine dek pek çok başlığı sordum. İşte Ersin Tatar'ın bize özel açıklamaları:



'KABUL EDİLEMEZ'

Rum tarafıyla yapılan görüşmelerde Kıbrıs'a bir çözüm gelmemiştir. Onlar Kıbrıs'ın tamamının kendilerine ait olduklarını düşünüyorlar. Hukuksuzluk ve kesinlikle kabul edilemeyen bir davranıştır bu. Dolayısıyla onlar tek başlarına Navtex ilan ederek bir hareket alanı içerisine girdikleri takdirde bize de benzer adımlar atma durumu ortaya çıkar. Bunu biz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirebiliriz.

Biz bunu daha önce de ifade ettik, 'Bu gerginliğe yol açmayınız. Tek taraflı hareket etmeyiniz. Her ne kadar kendinizi Kıbrıs'ın tek hakimi ve dolayısıyla Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikler sizin inisiyatifinize bağlı gibi değerlendiriyorsunuz ama bunun bizim tarafımızdan kabul edilmesi mümkün değildir.' Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan defalarca tüm tarafların bir araya geleceği bir konferans çağrısı yaptı. Rum tarafı herhangi bir yanıt vermemiştir.



'ERDOĞAN SESİMİZ OLDU'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kıbrıs konusunda vermiş olduğu mesajlara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



TÜRKEVİ'NİN BİR KATI KKTC'NİN

Türkevi açılışında gurur duyduk. Türkevi'nde bir katında da KKTC'nin New York temsilciliği olacak. Bizim burada 1974'ten beri temsilciliğimiz var. New York dünya diplomasisinin kalbinin attığı önemli merkezlerden biridir. Türkiye'ye bize böyle bir kat tahsis ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Çeşitli görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan beni de davet etti. Yabancı liderlerle görüştüm. Fakat bunların resmi görüşme olmadığını ifade edeyim.



MENDERES'İN HAKKI YOK SAYILAMAZ

İngilizler Kıbrıs'ı gasp etti. Kıbrıs Türkleri bu işi hiçbir zaman bırakmadı, hep direndi. Rum nüfus Kıbrıs'a aktarıldı. 1955'te Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması gündeme getirildi. O zaman nur içinde yatsın bugün KKTC varsa Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nun katkılarını kimse küçümseyemez. Onlar burada Kıbrıs için kavga ettiler. Yunanistan'a bağlanmasının önünü kestiler.



RUMLAR KIBRIS'I YÖNETMEDİ

1878'e kadar 307 yıl Osmanlı, Kıbrıs'ı yönetti. Rumlar hiçbir zaman yönetmemişlerdir ve utanmadan AB'ye aldılar. Türkiye'ye 'Federal bir anlaşma olacak' diyorlar. 50 yıldır böyle. Hiçbir zaman bir anlaşmaya varılamadı. Eşitlik temelinde Kıbrıs'ta anlaşmayı kabul etmediler. Kıbrıs'taki Türklerin eşit egemenliği ve hakları var. Asla geri adım atmayacağız.



"EGEMEN EŞİTLİKTEN TAVİZ YOK"

BM Genel Sekreteri'nin davetiyle yapılacak toplantılarda biz 25 Eylül'de önce Sayın Guterres ile ikili görüşeceğiz. Sonra 27'sinde Anastasiadis ile bir yemekte buluşturacak. İngiltere'nin desantralize federasyon önerisi, Rumlar'ın "1960 anlaşmasına geri dönelim" önerileri beni ilgilendirmiyor. Kıbrıs meselesinin çözümü 50 yıldır erteleniyor. Türkiye'nin KKTC'yi tanıyor olması Kıbrıs'a çok şey kazandırmıştır. Türkiye güçlendikçe, Kıbrıs Türkü'nün de eli güçlenmiştir. Eşit egemenlik tek yoldur.



CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'ÜN AÇIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ

CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamasını anlayamadım ve garipsedim. Mavi Vatan'da hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin hakları olduğu açıktır. Ezber ve havada kalan temelsiz iddialar değildir bunlar. Haritaya baktığınızda Yunanistan, Kıbrıs adasına 700 mil uzaklıkta. Türkiye 40 mil uzaklıkta. Yani ben şaşıyorum, bu kadar yakın coğrafya içerisinde 80 milyon nüfusuyla Türkiye ana kıta, 2000 kilometreye yakın kıyı şeridi var. Yetki alanlarımız ortada. Bizim dostlarımızın çıkıp da Mavi Vatan mücadelemize yayılmacılık demelerini gerçekten üzüntüyle izliyorum ve anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü amaç hakkımız olanı almaksa, bu mücadeleye bağlıdır. Bu açıklama olmadı. Asla kabul etmem.