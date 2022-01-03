Başkan Erdoğan'ın yoğun çabaları ile sadece geçen senenin ilk yedi ayında karada 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmış, yenilenebilir enerji kaynaklarını kurulu elektrik gücü kapasitemizin %52'si haline getirmiş, makus talihimizi çevirip 2020'de ilk kez doğalgaz bulmuş bir ülkeyiz. Şimdiye dek 540 milyar metreküp toplam doğal gaz rezervi keşfettik. Ancak henüz hâlen enerji ithal etmek zorunda olan bir ülkeyiz.

Pandemi koşulları sebebiyle dünya enerji piyasasının alt üst olduğu herkesin malumu. Dolayısıyla dünya enerji piyasalarındaki kıstaslar, örneğin brent petrol varil değerinin bir sene içinde 20 doların altından 85 doların üstüne çıkması bizi de direkt etkiliyor.

Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatları beş kat, doğalgaz ise 10 katlık artış kaydetmiş. Bu maliyet artışından etkilenmemiz kaçınılmazdı. Ancak devlet şunu yaptı: 2021 yılı içinde doğal gaz maliyetinin 4'te 3'ünü, elektrik maliyetinin ise yarısını karşıladı.

Geçtiğimiz sene akaryakıt ürünleri ve doğalgaza zamlar dünyadaki fiyat artışına göre daha alt seviyede tutulmaya çalışılsa da yılbaşında yeni zamların geleceği iki ay öncesinde açıklanmıştı. Rakamlara baktığımızda ise benzine 61 kuruş, doğalgaza %25 ve elektriğe %52 zam geldi. İçlerinde en yüksek ve zorlayıcı elektrik zammı olarak görülüyor. Bazı Avrupa ülkelerinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı %60'a kadar çıkabilirken, bu oran ülkemizde %20'de tutuldu.

Geçtiğimiz sene ülkemize 32 yeraltı barajı kazandıran, yıllık 3 milyar TL katkı sağlayacak Veysel Eroğlu hidroelektrik santrali'ni hizmete alan, enerji tedarik güvenliğimiz için dönüm noktası olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa ettiren, 2.5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni tamamlatan Başkan Erdoğan'ın ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını en aza indirecek adımlarıyla önümüzdeki senelerin bundan daha farklı olacağına inanıyorum.

Savunmada, sağlık yatırımlarında, Azerbaycan'dan Libya'ya dış politikada, terörle tavizsiz mücadelede kendi göbeğimizi nasıl kendimiz kesecek bir noktaya gelmişsek, burda aynı istikâmet takip edilecektir. Petrol kuyusu bulup üzerini kapatanlar, kendi gölgesinden korkanlar anlayamaz. Yine de bir süre zam kelimesini maaşlar hariç başka bir bağlamda duymayacağımız bir yeni yıl dileklerimle...