Adına "gündelik siyaset" diyoruz ama yine de bununla iştigal edenlerin hafızasının uzunluğu da bir günlük olmamalı, değil mi?

Misal Ali Babacan'ın bir konuşması üzerine CHP kitlesi kendisinin FETÖ tezlerini savunduğunu "yeni" fark etmiş gibi davranıyor. Partilerini kurdukları ilk günden beri Babacan'ın da Davutoğlu'nun da gündem maddelerinin en üstünde KHK'lıların memuriyete döndürülmesi meselesi yer alıyor oysa ki.

Babacan, 15 Temmuz'u Amerika'dan takip ettiğini kendisi söylemişti. Davutoğlu da aynı Kılıçdaroğlu gibi "güvenli ev"den takip ettiğini itiraf etmişti. Davutoğlu'nun tek eksiği elinde çay televizyon karşısında bir fotoğrafının olmamasıdır.

Neymiş, Babacan Ergenekon ve Balyoz davalarının yeniden görülmesini gerektiğini söylemiş. Aynı "FETÖ gibi" konuşuyormuş. O "gibi"si fazla. FETÖ'cülerin kumpas davaları yeniden görülecekse iş Ergenekon ve Balyoz ile sınırlı mı kalacak sanıyorsunuz? Dert belli, amaç belli. Siz yeni kafanızı kumdan çıkardınız diye sevinecek değiliz. Nasılsa bu yazıyı okuduğunuzun ertesi günü "6'lı İttifak" güzellemeye nasılsa kaldığınız yerden devam edersiniz.

Kılıçdaroğlu da Meclis kürsüsünden tekrar sözünü yinelemiş: "Yıllardır içerde olan askerî öğrenciler var. Osman Kavala var, Demirtaş var. Çıkmanıza az kaldı, merak etmeyin."

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında bile çoğu askerî öğrenci 44 kişiye beraat veren yargıdan şikâyetçi olmak FETÖ'ye selam değilse nedir? Öcalan heykeli dikme hayaliyle yanıp tutuşan Demirtaş ile çözüm sürecinde bile PKK'nın silah bırakmamasını salık veren Kavala'ya bu denli sahip çıkan ittifakın başa geldiğinde ne yapacağını sanıyorsunuz?

Daha partisini bile kurmadan Emre Uslu'dan Tuncay Opçin'e, Aydoğan Vatandaş'tan Önder Aytaç'a firari tüm FETÖ'cülerin gönüllerindeki Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledikleri Meral Akşener'in ve 6'lı ittifakın tüm üyelerinin ayırt etmeksizin KHK'lılara verdikleri vaatleri göz önünde bulundurursanız Babacan'a biraz haksızlık ettiğinizi görürsünüz. Babacan neyse, 6'lı ittifak da odur. O yüzden onları 28 Şubat İttifakı olarak anmanın nezdimizdeki anlamı değişmeyecektir.