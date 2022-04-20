Meclis'te temsili olan bu üç parti, HDP ile yan yana TSK'nın Irak ve Suriye'de, yani sınırımızın ötesinde operasyon yapabilmesine imkân sağlayan tezkereye HAYIR oyu vermişti. Herhalde bu sebepten ötürü Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe-Kilit operasyonu üzerinden ancak 18 saat geçtikten sonra tweet atabildi ve "Dualarımız kahraman ordumuzla" yazdı.

Hem de kendi ortağı İP "Evet" oyu vermesine rağmen "Tezkereye evet demek, Cumhuriyete ihanettir" diye de demagojinin zirvelerini görmüştü. Ordumuzun Irak'ta ve Suriye'de şehitler vererek teröristleri püskürtüp temizlediği sınırlardan her şeyi bırakıp ülkeye geri dönmesini isteyen Kılıçdaroğlu "ihanet" içinde değil ama ordunun varlığını ve kazanımlarını koruması için "Evet" demek ihanet!..

Tezkereyi reddeden CHP lideri, kısa süre sonra milliyetçi-muhafazakârlığın kale şehirlerinden Yozgat'a gittiğinde de şöyle demişti: "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler." Meclis kürsüsünden "Savaşa hayır" diyen CHP, Yozgatlıları görünce şahin kesilmişti.

Üstelik PKK elebaşı Mustafa Karasu, "CHP baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Böyle düşünüyorsa doğrudur, hayırlı iş yapmıştır", YPG elebaşı Şahin de "CHP'nin tezkere konusundaki tutumu umut verici. CHP'den bir heyeti davet etmek olumlu olabilir" diyerek takdirlerini de iletmişti!

Yine HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Türkiye İşçi Partisi ile Saadet Partili vekillerin yanı sıra CHP grubunun kendi öncelikleri ve hassasiyetleri çerçevesinde bu tezkereye hayır oyu kullanmalarını kıymetli buluyoruz" demişti.

Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyonuna başarılar dileyince, Günay ne demiş baktım ve şaşırtmadı: "Erdoğan, Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?"

Mevzunun Kürtlükle bir alakası yok. Nitekim sizin Kürtçe konuşamayan elebaşlarınızdan daha Kürt olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de öyle düşünüyor olacak ki operasyonlara da TSK üslerine de alan sağlıyorlar.

Normalde CHP liderine eleştiriyi HDP liderinin yapması gerekir. Ancak HDP, Kandil'den aldığı talimatlar doğrultusunda 28 Şubat ittifakını yıpratmamak ve destek olmak zorunda. O yüzden böyle "anlaşmazlıklar" halı altına süpürülüp düşük profil bir şekilde kapatılmaya çalışılıyor.