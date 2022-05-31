Anketçilik ile siyaset ilişkisi dünyanın her yerinde netamelidir, ama bizdeki kadar fonlandığı partinin "siyasi aktivisti" kesilen anketçi tipolojisi zor bulunur.

Onlardan birisi olan Metropoll'ün sahibi Özer Sencer, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için katıldığı programda şöyle demiş:

"Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa, İstanbul'u verirsin. Seçildikten üç gün sonra da kayyum atarsın."

Yani halkın nabzını tutmak, nötr olmayıp da siyasi taraf olmak neyse de şehirleri "alım gücü" çerçevesinde bir ürün gibi nitelendirip ondan sonra da sırf iktidar nefretinden ötürü "kayyum atarsın" kabadayılığı nasıl bir akıl tutulmasıdır? Hem seçmen davranışları üzerine uzmanlaşacaksın hem de seçmenin oy hakkını hiçe sayacaksın. CHP'nin vaat ettiği demokrasi anlayışı bu mudur? Belki de tam olarak budur, evet.

PKK'ya yakın belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkıp sadece AK Parti yönetmesin diye en büyük belediyeye kayyum atamak.. "Yapmazlar" diyememek en büyük sorun zaten.

Siyasi tarafgirliği ile ünlü bir diğer CHP anketçisi de Kemal Özkiraz. Kendisi 2017 referandumundan önce "Evet" sonucu çıkarsa şirketini kapatıp bir daha anket yapmama sözü vermişti. "Evet" çıkınca da "Onursuzluk bana yakışmaz" deyip şöyle yazmıştı:

"Şaibeli de olsa YSK resmi olarak EVET dedi. Bahane yok, ama yok, ancak yok. Avrasya Araştırma kapandı, başka isimle de açılmayacak."

Sonra ne oldu? Elbette kapatmadı. Burada esas can sıkıcı olan şu: Bir anketçi neden şirketi kapatma sözü verecek kadar partiye kendisini bağlar? Eğer bağlıyorsa o anketin verilerinin kişisel olarak dilediği sonuç olmadığını nasıl bilebiliriz?

Özkiraz, bugünlerde CHP'nin AK Parti'ye 5 puan, İyi Parti'nin de MHP'ye 8 puan fark atacağını ve muhalefetin % 65'i geçeceğini de iddia ediyor. Neyse ki şirketi kapatma sözü vermiyor, doğru yapıyor.